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Чем Кирилл Орсик впечатлит на выставке "Личное и вечное"
"Личное и вечное". Выставку под таким названием представил борисовчанам белорусский художник, преподаватель и магистрант Белорусской государственной академии искусств. Лауреат спецпремии Президента деятелям культуры и искусства Кирилл Орсик. В галерее "З'ява" Борисовской центральной районной библиотеки мастер презентовал авторскую выставку из 14 своих живописных работ.
Кирилл Орсик более известен в масштабном изобразительном жанре: он художник-монументалист. За выполнение мозаики в храме-памятнике Всех Святых Минска мастер вместе с группой коллег удостоен специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.
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