Чем Кирилл Орсик впечатлит на выставке "Личное и вечное"

"Личное и вечное". Выставку под таким названием представил борисовчанам белорусский художник, преподаватель и магистрант Белорусской государственной академии искусств. Лауреат спецпремии Президента деятелям культуры и искусства Кирилл Орсик. В галерее "З'ява" Борисовской центральной районной библиотеки мастер презентовал авторскую выставку из 14 своих живописных работ.

Кирилл Орсик более известен в масштабном изобразительном жанре: он художник-монументалист. За выполнение мозаики в храме-памятнике Всех Святых Минска мастер вместе с группой коллег удостоен специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.