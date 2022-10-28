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Чем Кирилл Орсик впечатлит на выставке "Личное и вечное"

"Личное и вечное". Выставку под таким названием представил борисовчанам белорусский художник, преподаватель и магистрант Белорусской государственной академии искусств. Лауреат спецпремии Президента деятелям культуры и искусства Кирилл Орсик. В галерее "З'ява" Борисовской центральной районной библиотеки мастер презентовал авторскую выставку из 14 своих живописных работ.

Кирилл Орсик более известен в масштабном изобразительном жанре: он художник-монументалист. За выполнение мозаики в храме-памятнике Всех Святых Минска мастер вместе с группой коллег удостоен специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

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