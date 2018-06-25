Чем кормят в студенческой столовой

В декабре прошлого года, после ряда жалоб, Глава государства поручил разобраться с ситуацией в вузовских столовых. Интересовали соблюдение санэпидемнорм, правильное использование кассовых аппаратов и ценовая ситуация. Например, почему в одном университете отобедать можно за 1 рубль 75 копеек, а в другом не хватит и 5 рублей?

Мониторинг госкомитета подтвердил - нарушения есть. 8 ректоров были привлечены к дисциплинарной ответственности. Впрочем, одной проверкой не обошлись. Так что скрывается за дверями закрытых для посетителей цехов? И обед за рубль 75 - реальность ли? Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк провела свою ревизию.

Вот говорят же, хозяйка на кухне должна быть одна и надзор за ее кулинарными танцами - не приемлем. Но что если тень... то ли от снятой крышки, то ли от кастрюли, наполовину пустой, падает и на твои владения?! Тогда, уверена Ирина Латоголец, нужно сделать исключение.

Она начинала технологом детского питания, спустя 40 лет - заведующая производством в студенческой столовой БГУ. В ее подчинении - десятки человек. На кухне - тотальный контроль. Их задача - не просто накормить, а сделать рацион студента полезным и энергетически ценным. При стандартной учебной нагрузке необходимая суточная норма для 18-летнего - почти 2500 килокалорий. Это при четырехразовом питании. На комплексный обед приходится до 40 %. Получается, чуть больше 600 килокалорий.

И такой обед обойдется всего в 1,75 рубля. Приравнять к этой сумме комплекс из первого, второго и компота, но, не потеряв при этом калорий, поручил еще в декабре Президент. Тогда за пример Александр Лукашенко призвал взять ценовую ситуацию БНТУ. В апреле Комитет госконтроля провел мониторинг по организации питания в каждом вузе. Итог - направили 43 рекомендации. Были и куда более жесткие меры: уволены 9 работников общепита, 88 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе и 8 ректоров вузов.

Собственно именно по этой причине, к примеру, в Витебском медицинском университете студенты не покупали бюджетные комплексные обеды - в них попросту не докладывали мясо. А те, которые стоили сверх минимума, с начала года и вовсе (за счет увеличения отпускных цен поставщиками, торговых надбавок и наценок объектов общепита) выросли до 30 %.

После мониторинга в меде отказались от работы с посредниками. Уже заменили часть устаревшего оборудования, закупают технику, чтобы готовить горячие блюда в буфетах общежитий, готовятся к открытию нового кафе.

Де юре - во всех вузах руководителями сформированы группы во главе с проректорами - это и студенты, и преподаватели - вместе они ежедневно будут контролировать работу столовых.

Снова Минск. Общежитие БГУ. 20 лет Михаил Черепенников работает в вузе; и все это время обед… со студентами. На его подносе - пример калорийной нормы: сытно и вкусно может быть еще и бюджетным - кассовый чек в доказательство.

Вот предположим, средний чек за обед в студенческой столовой - 4 рубля (это, правда, далеко не предел по стране), в месяц возьмем 20 учебных дней. Получается, 80 рублей проедаем.

Это примерно размер средней стипендии при успеваемости от 8 балов. Любой вопрос после таких подсчетов - риторический!

Берем рубль 75. Те же условия. Получаем 34 рубля. Здесь уже и на кино, и на домино останется. За аппетитами - и не студентов - следить теперь будет МАРТ. В августе в силу вступит указ №199. По нему именно за этим ведомством будет закреплено право устанавливать торговые наценки и надбавки при организации питания студентов.

Правда, замечаний к завышенным ценам у Комитета госконтроля конкретно к столовым БГУ не было, чего не скажешь о соблюдении санэпидемнорм.

Еда по ГОСТу и чтоб выгодно на студенческую стипендию. Знаменитые рубль 74 теперь во всех студенческих столовых - Госконтроль гарантирует. Правда, со звоном монет, работы прибавилось и на кухне.

За доступным и калорийным обедом уже выстроилась очередь. И не только из студентов и преподавателей. Например, эти ребята, в университет, наверняка, пойдут лет через 10, были и те, кто давно получил диплом.

Чтобы в одну минуту от такого потока желающих отобедать конвейер не остановился, в горячем цеху продолжает кипеть работа. С 9 до 17 - и так 5 дней в неделю.

Тем временем в обеденном зале филе в сыре ждут юные футболисты. Почти 100 человек из пионерского лагеря в летние месяцы будут питаться в студенческой столовой. И здесь от технологической карты - тоже ни шаг в сторону.

После первых проверок в поисках идеального рецепта (чтоб и цена, и ингредиенты нужного качества - в общем, и вкус, и цвет) Комитет госконтроля за круглым столом собрал все заинтересованные стороны. Многое вузы замечания учли - показал повторный мониторинг в мае. Часть столовых на лето закроют на ремонт.

Понятно, проверки в столовых не начались с поручения Главы государства, и не закончатся выходом в эфир этого сюжета. Это целенаправленная работа, которую не иначе как партнерскими отношениями (между проверяющими и предоставляющими вкусные услуги) не назовешь. В результате заинтересованы обе стороны. Ну, только если это не БГТУ или Брестский госуниверситет имени Пушкина… Ректоры этих вузов к дисциплинарной ответственности привлечены повторно.