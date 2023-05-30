Чем минское метро восхитило американцев, и где подземные переходы устелены использованными шприцами

Известный американский журналист Джек Пособец приехал в Беларусьи несколько дней назад опубликовал в своем "Твиттере" короткий ролик, снятый в минском метро. Подписчиков особенно поразили чистота, безопасность, улыбчивые лица пассажиров и, главное, книги в руках у людей! Видео стало вирусным - его просмотрели почти 6 млн человек, а несколько тысяч репостнули его себе.

Комментарии к видео: "Выглядит совершенно безопасно!", "Вау, чисто, как в больнице!", "Все такие улыбчивые!", "Лучше, чем злобные и безумные лица в Америке, в сравнении с Нью-Йорком - полное умиротворение!", "Так мирно и цивилизованно! Восхитительно! Хочу там жить".

Восторженно-завистливые комментарии американцев и в особенности нью-йоркцев, можно понять: метро в крупных городах Соединенных Штатов считается чуть ли не самым грязным и опасным местом любого мегаполиса. Скажем, в том же Нью-Йорке в подземных переходах полно использованных шприцев. Любые погодные катаклизмы приводят к тому, что платформы оказываются устеленными снегом или затопленными. И счастливо плавающая крыса оттуда же - из нью-йоркской подземки.