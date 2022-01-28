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Чем может быть чревата эскалация напряженности вокруг белорусских границ?
Отстаивать свою позицию и свои интересы в современном мире становится все труднее. Но нам приходится это делать - ставить жесткий заслон любым попыткам вмешательства извне.
Сегодняшняя действительность далеко ушла от мирной и спокойной. От увеличения числа военных в Прибалтике, Польше, Украине до создания новых военных альянсов.
Чем может быть чревата эскалация напряженности вокруг наших границ и как реагировать - разбирался Андрей Семченко.
Блаженны западные военачальники. Они без работы по стратегическому планированию точно не останутся. Не успели остыть угли конфликта в Афганистане, силы НАТО мигрируют в Восточную Европу. Придумывать новый сценарий Вашингтону с Брюсселем было лень. Вот и видим старый прием: Россия в западных медиа снова выставляется агрессором. А южная соседка Беларуси - эдакой жертвой.
Истерия Штатов и Европы вокруг востока Украины, по сути, старая добрая информационная война.
Для украинских властей это шанс, что заокеанские работорговцы подкинут пайку в виде еще одной денежной подачки. А для тех происходящее — напомнить миру о величии Америки. Предложения России по нерасширению НАТО к ее границам, а значит, и стабилизации ситуации в регионе, демократы-миротворцы, естественно, отвергли.
В штаб-квартире альянса понимают, что если начнут войну, то выиграть ее будет тяжело. Конечно, прикрыты истинные цели под маской благожелательности. С припиской: все равно военное присутствие не уменьшим.
Накачивать вооружением подругу по несчастью первыми вызвались страны Прибалтики. Литва - по отмашке Вашингтона, Эстония - по разрешению Лондона. Сами Штаты и Британия тоже без дела не сидят. ВВС одной страны держат на спуске 8 тысяч солдат, другой - отправляют в Украину 2 тысячи противотанковых единиц.
На фоне эскалационного бешенства НАТО все чаще звучат призывы остановить от самих европейцев.
Германия по инерции придерживается осторожной позиции Ангелы Меркель: Берлин за мирное решение. Более радикально ставит вопрос парламент Франции. Депутат Нацассамблеи Мишель Ларив считает, что его страна должна покинуть альянс. Политик справедливо напомнил, что ни одна из операций военного блока не принесла ни мира, ни безопасности.
В Поднебесной все это знают. Вашингтон ведет жесткую информационную войну со всеми идеологическими и главное - экономическими противниками. Не хочешь признать мировое первенство Штатов - опасен. Враг, диктатор, агрессор - нужное подчеркнуть. Пекин справедливо ставит вопрос целесообразности самого существования устаревшего военного блока.
США думают зайти к Китаю с другой стороны - вместе с Лондоном и Канберрой в составе блока АУКУС. НАТО в свою очередь привлекает неядерные страны к тренировкам по отработке применения американского ядерного оружия. Чем больше попыток раскручивания спирали военной истерии, тем больше нормальные страны проникаются недоверием к западной повестке.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
На разломе оказалась Беларусь. Возможность самостоятельно определять свой путь приходится отстаивать. Только за последние месяцы количество вражески настроенных военных со стороны Прибалтики и Польши увеличилось на десятки тысяч. Нагнетание ситуации внутри Украины тоже делает свое дело. Есть надежда, что пусть не нынешнее руководство, но народ этой страны понимает: если гибридная война перерастет в настоящую, победителей в ней точно не будет.
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