Чем может быть чревата эскалация напряженности вокруг белорусских границ?

Отстаивать свою позицию и свои интересы в современном мире становится все труднее. Но нам приходится это делать - ставить жесткий заслон любым попыткам вмешательства извне.



Сегодняшняя действительность далеко ушла от мирной и спокойной. От увеличения числа военных в Прибалтике, Польше, Украине до создания новых военных альянсов.



Чем может быть чревата эскалация напряженности вокруг наших границ и как реагировать - разбирался Андрей Семченко.



Блаженны западные военачальники. Они без работы по стратегическому планированию точно не останутся. Не успели остыть угли конфликта в Афганистане, силы НАТО мигрируют в Восточную Европу. Придумывать новый сценарий Вашингтону с Брюсселем было лень. Вот и видим старый прием: Россия в западных медиа снова выставляется агрессором. А южная соседка Беларуси - эдакой жертвой.



Истерия Штатов и Европы вокруг востока Украины, по сути, старая добрая информационная война.



Для украинских властей это шанс, что заокеанские работорговцы подкинут пайку в виде еще одной денежной подачки. А для тех происходящее — напомнить миру о величии Америки. Предложения России по нерасширению НАТО к ее границам, а значит, и стабилизации ситуации в регионе, демократы-миротворцы, естественно, отвергли.



В штаб-квартире альянса понимают, что если начнут войну, то выиграть ее будет тяжело. Конечно, прикрыты истинные цели под маской благожелательности. С припиской: все равно военное присутствие не уменьшим.



Накачивать вооружением подругу по несчастью первыми вызвались страны Прибалтики. Литва - по отмашке Вашингтона, Эстония - по разрешению Лондона. Сами Штаты и Британия тоже без дела не сидят. ВВС одной страны держат на спуске 8 тысяч солдат, другой - отправляют в Украину 2 тысячи противотанковых единиц.

