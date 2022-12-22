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Чем можно заменить соль - эксперты назвали лучшие варианты
Известно, что соль в большинстве случаев провоцирует появление отеков за счет задержки воды в организме. И поэтому, люди, которые хотят сохранить стройность и здоровье организма, стараются употреблять меньше соли, пишетbelnovosti.by.
Чем можно заменить соль
Гранатовый сок
Если вы хотите не только похудеть, но еще и в значительной мере укрепить организм, то используйте натуральный гранатовый сок. Он прекрасно подойдет для салатов и овощных блюд.
Еда приобретет интересный оттенок вкуса и отсутствие соли не будет заметным.
Экспертынапоминают, что гранатовый сок укрепляет иммунитет, замедляет старение и защищает от гипертонии.
Лимонный сок
Данный фрукт также обладает характерным кислым оттенком вкуса, поэтому без труда заменит соль. Лимонный сок в большинстве случаев вводят на финальной стадии приготовления.
Также сок сможет стать оригинальной заправкой к готовым блюдам.
Данный вариант также известен своими полезными свойствами и часто используется для комплексного оздоровления организма.
Специи
Любые пряности делают еду более интересной, однако отсутствие соли не заметить будет сложно. Такой вариант подходит только тем людям, которые сознательно отказываются от соли.
Также можно в небольшом количестве вводить розовую и черную соль. Эти варианты более полезны для организма.
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