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Чем на самом деле является телеканал "Белсат", и что скрывается за маской варшавской свободы. Смотрите в "Понятной политике"
Про еще один инструмент внешнего влияния на Беларусь с польской стороны расскажем в очередном выпуске проекта "Понятная политика". Чем на самом деле является телеканал "Белсат", и что скрывается за маской варшавской свободы?
Почему, прикрываясь криками про правду, на самом деле канал является банальной польской пропагандой, нацеленной исключительно на разжигание ненависти к официальному Минску и дестабилизацию обстановки внутри страны. Как работает структура и кем финансируется, как оскорбляет и врет в эфире? Наконец, что говорят бывшие и нынешние сотрудники "Белсата" о своем руководстве, политике канала и контенте, который считают позорным. Это стоит увидеть. Завтра сразу после "Панорамы".
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