Чем на самом деле является телеканал "Белсат", и что скрывается за маской варшавской свободы. Смотрите в "Понятной политике"

Про еще один инструмент внешнего влияния на Беларусь с польской стороны расскажем в очередном выпуске проекта "Понятная политика". Чем на самом деле является телеканал "Белсат", и что скрывается за маской варшавской свободы?



Почему, прикрываясь криками про правду, на самом деле канал является банальной польской пропагандой, нацеленной исключительно на разжигание ненависти к официальному Минску и дестабилизацию обстановки внутри страны. Как работает структура и кем финансируется, как оскорбляет и врет в эфире? Наконец, что говорят бывшие и нынешние сотрудники "Белсата" о своем руководстве, политике канала и контенте, который считают позорным. Это стоит увидеть. Завтра сразу после "Панорамы".