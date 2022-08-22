Чем обернется угольный кризис Европы для всего мира, расскажет Мария Петрашко

Назло Путину - в угоду Байдену! Еврочиновники снова работают на выгоду Вашингтона и себе в убыток. Отказ от российского угля существенно изменил расклад сил. Уголь станет дороже для всех, счета за электроэнергию в Европе и Великобритании бьют антирекорды, и это не предел! Тем временем США нашли в лице Европы нового покупателя собственного угля и устранили ЕС как конкурента в борьбе за экономический и политический раздел сил влияния. Чем обернется угольный кризис Европы для всего мира и кто стоит за холодными просчетами европейских чиновников - авторский анализ ситуации у Марии Петрашко.

Хуже политического обмана может быть только самообман политиков Евросоюза. Например, сжигать уголь, чтобы ездить на "экологической" Tesla. А уж как создаются батареи для электрокаров, мы вообще молчим. Вот, например, в зеленом локомотиве ЕС - Германии - электричество, более 92 % возобновляемых источников, вырабатывается сжиганием газа и угля. Но после отказа от угля из России и ввода санкций против Москвы цены на природные ресурсы настолько возросли, что власти призывают пересесть на бензиновые и дизельные авто.

Электроэнергии так мало, снабжать ею и электромобили практически невозможно. Они создают дополнительную нагрузку на сеть. Поэтому к ближайшим месяцам относится следующее: чем меньше электромобилей ездит, тем лучше. Если вы едете на автомобиле с дизельным или бензиновым приводом вместо электромобиля, вы помогаете избежать аварийной ситуации с газом.





Единственной альтернативой было бы вообще не садиться за руль, что не подходит для тех, кто полагается на машину. Все это звучит странно, но это правда.

Конечно, ведь есть разница - закупать газ, уголь и бензин дешево у задушенной санкциями России или за бесценок у колониальной Украины. И совсем другое дело - по рыночной стоимости. А ведь их предупреждали.

Почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Я не хочу давать комментариев. Я вообще не понимаю, чем будете топить. Газ не хотите, атомную энергетику не развиваете. А чем вы будете топить? Дровами? Но за дровами тоже в Сибирь надо ехать. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Но давайте о причинах. На фоне всеобщего подорожания из-за нарушения логистических цепочек, вызванных в том числе санкционными ограничениями, власти Евросоюза решают отказаться от угля из России. И это при том, что Европа зависит от российского угля порой еще сильнее, чем от российского газа: 70 % импорта российского угля шли в ЕС и Великобританию. И это решение еврочиновников как раз совпало с десятидневным ремонтом "Северного потока - 1". Риски дефицита угля и газа подтолкнули цены вверх.

Факт Уголь - $385 за тонну вместо $135 за тонну.

Вопрос - зачем? Неужели политическая верхушка Евросоюза - сплошь предатели.





План был обанкротить Россию этак на 8 миллиардов евро и вызвать внутри страны народные протесты. Только Россия перенаправила поставки угля в Индию, Турцию, Китай. А в Евросоюзе поспешно попросили сырье у Колумбии, Австралии и ЮАР и, конечно же, США. И снова еврочиновники работают на выгоду Вашингтона себе в убыток. Ведь от такой перестановки мест слагаемых сумма поменяется, логистика станет дороже для всех. Счета за электроэнергию только в Великобритании к январю этого года достигнут 4266 фунтов стерлингов в год для среднего домохозяйства. И вместо наказанной России одна только Германия к 2030-му году потеряет около 300 миллиардов долларов. Назло Путину отморожу уши!

Поиск Европой источников угля на замену российским поставкам сильно поднимает на него цены. Так, цены на энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл бьют исторические рекорды, впервые превысив 400 долларов за тонну. Это прямое следствие роста европейского спроса. Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам"

И что теперь ждет Европу, которая на фоне роста потребления угля отказалась от дешевого российского? Как минимум - рекордные цены и проблемы с логистикой, которая выстраивалась годами. Все это лишь усугубит энергетический кризис. Сергей Колясников, политолог, блогер

Здесь, конечно, не до "зеленых" принципов. Германия, как и Польша, могут возобновить и собственную добычу. Если им, конечно, позволят. Ведь США выгодно и продавать свой уголь, и погружать Евросоюз в кризис. И не только энергетический и экономический, но и политический. Задачка: как скоро от холода "желтые жилеты" вспомнят о своем манифесте, да и жители остальных стран Евросоюза взбунтуются, осознав, что любовь к Украине, увы, не греет. Вот так красиво и грамотно, благодаря продажным украинским и европейским политикам, США вытеснили Евросоюз как одного из своих конкурентов с экономической дистанции.