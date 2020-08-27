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Чем оборачиваются горячие поступки майдановцев? Пример - судьба Житомирского института радиосистем в Украине

В это трудно поверить, но до 2014 года в этом украинском институте было оборудование, разработки, постоянный штат сотрудников и приличные зарплаты. Сегодня остался лишь фасад здания. Да и тот обветшал.Чем оборачиваются горячие поступки майдановцев? Пример яркий и печальный - судьба Житомирского института радиосистем в Украине.

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