Чем оборачиваются горячие поступки майдановцев? Пример - судьба Житомирского института радиосистем в Украине

В это трудно поверить, но до 2014 года в этом украинском институте было оборудование, разработки, постоянный штат сотрудников и приличные зарплаты. Сегодня остался лишь фасад здания. Да и тот обветшал.Чем оборачиваются горячие поступки майдановцев? Пример яркий и печальный - судьба Житомирского института радиосистем в Украине.



