Чем обработать сад в марте, рассказала специалист

Чтобы парша и другие болезни не поразили молодые листья плодовых деревьев, в марте обязательно нужно выполнить обработку сада. Когда следует провести эту манипуляцию и какие препараты подойдут лучше всего,рассказалакандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок. Советы специалиста публикует sb.by.

Первую весеннюю обработку сада стоит выполнить сразу после обрезки.Это должна быть искореняющая обработка препаратами меди. Не стоит откладыватьэто дело на потом. Очень важно не дать перезимовавшим болезням шанса поразить ваши деревья в новом сезоне. Кроме того, после обрезки сада мы можем замазать не все срезы: что-то упустили, не заметили.



"Обработка препаратами меди будет защищать поврежденные растения от заражения. Поэтому такая манипуляция станет отличной профилактикой. Попав на поверхность коры, медь иногда работает на протяжении нескольких недель, если стоит сухая погода", - отметила Кондратенок.



Сегодня в садовых магазинах можно встретить огромное количество препаратов с содержанием меди.Можно использовать медный купорос, бордосскую жидкость, "Азофос".



"Обработка этими препаратами защитит растения от парши, листовых пятнистостей, клястероспориоза сливы и абрикоса, сохранит здоровье культур.



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