Чем обусловлен Форум регионов России и Беларуси и как повлияют на государственную систему управления кадровые назначения Александра Лукашенко - об этом и не только в "Клубе редакторов"

Такое мнение прозвучало в рамках программы "Клуб редакторов" на "Беларусь 1". Любые агрессивные поползновения на нашу территорию, безусловно, приведут к быстрым и решительным действиям. В Беларуси отслеживают ситуацию и знают, кто стоит за эскалацией напряженности.

Зачем американцам показали цирковое представление с дебатами, кто стал основным бенефициаром схватки президентов. Чем обусловлен Форум регионов России и Беларуси, как повлияют на государственную систему управления кадровые назначения Александра Лукашенко. Об этом и не только в "Клубе редакторов" после "Панорамы".