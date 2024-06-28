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Чем обусловлен Форум регионов России и Беларуси и как повлияют на государственную систему управления кадровые назначения Александра Лукашенко - об этом и не только в "Клубе редакторов"

Нивелировать провокации на украинской границе и сохранить мир через диалог - одна из ключевых задач сегодняшнего дня.

Такое мнение прозвучало в рамках программы "Клуб редакторов" на "Беларусь 1". Любые агрессивные поползновения на нашу территорию, безусловно, приведут к быстрым и решительным действиям. В Беларуси отслеживают ситуацию и знают, кто стоит за эскалацией напряженности.

Юрий Воскресенский, политолог, руководитель КСДС:

Зачем американцам показали цирковое представление с дебатами, кто стал основным бенефициаром схватки президентов. Чем обусловлен Форум регионов России и Беларуси, как повлияют на государственную систему управления кадровые назначения Александра Лукашенко. Об этом и не только в "Клубе редакторов" после "Панорамы".

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