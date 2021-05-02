Чем обусловлены фантазии альтернативной прессы Беларуси - в блоге М. Петрашко

Информационное пространство не только Беларуси, но и стран СНГ, безусловно, взбудоражили фильмы-расследования Агентства теленовостей и телеканала ОНТ о планах покушения на Президента Беларуси, попытке госпереворота, которая готовилась еще задолго до выборов. А также о деятельности якобы народного блогера и суммах, которые направлялись на то, чтобы разогреть протестную активность белорусского общества. Помните, те самые 900 тысяч, которые никто не хотел признавать. Подбросили спецслужбы - хором твердили отдельные ресурсы и активисты. Теперь же стало понятно: деньги действительно Тихановского - и об этом знали даже отдельные журналисты, но предпочли промолчать. Объективность и независимость оказались штукой выборочной, которая легко подстраивается под вполне конкретные интересы.

Мы и до сей поры не сомневались, что в Беларуси есть настолько независимые СМИ и платформы, что не зависят они даже от инфоповодов. И не раз показывали и доказывали это на конкретных примерах в нашем эфире. Очередной показательный случай - как раз на фоне шокирующих деталей заговора: одна часть их проигнорировала, другая же в своей альтернативной реальности интерпретировала все на свой вкус.

Чем обусловлены фантазии альтернативной прессы, попыталась напрямую спросить ее представителей Мария Петрашко(видео).