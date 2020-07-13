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Чем опасны офшоры и как работают серые схемы - в программе "Понятная политика"

Что такое зона вне закона и почему над ней никогда не садится финансовое солнце? Тихая гавань, райские острова, где можно все и за это ничего не будет.

Офшоры - инструмент отмывания денег, честная заначка или дыра мировой экономики?

Ежегодно десятки триллионов долларов оказываются вне налоговых радаров, вне банковской системы и вне имен и паспортов. Чем опасны офшоры, как работают серые схемы и почему нечестные на руку бизнесмены и политики пытаются их создавать? Обо всем поговорим в

"Понятной политике"

сегодня после

"Панорамы".

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