Чем отличается выход из тюрьмы по истечению срока от выхода по указу Президента, рассказал Юрий Воскресенский

Указом Президента помиловано 30 человек, среди них 14 женщин и 16 мужчин. Они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Чем отличается выход из тюрьмы по истечению срока от выхода по указу Президента, в программе "Панорама" пояснил политолог Юрий Воскресенский.

Мне хотелось бы, чтобы эти люди, которые получили такой кредит доверия, такой аванс, его оправдали.

Мне хотелось бы, чтобы эти люди, которые получили такой кредит доверия, такой аванс, его оправдали.

Эксперт рассказал, что если раньше обращений о помиловании было десятки, то спустя годы этих обращений сотни. "Практически в настоящее время порядка 900 обращений уже поступило в адрес белорусских властей. Все хотят выйти на свободу. И причем, если верить тому, что они пишут, они все, особенно в контексте с украинскими событиями, осознали, во что могла бы превратиться наша цветущая, мирная, уютная республика".