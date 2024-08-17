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Чем отличается выход из тюрьмы по истечению срока от выхода по указу Президента, рассказал Юрий Воскресенский
Указом Президента помиловано 30 человек, среди них 14 женщин и 16 мужчин. Они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Чем отличается выход из тюрьмы по истечению срока от выхода по указу Президента, в программе "Панорама" пояснил политолог Юрий Воскресенский.
Указ Президента - это своего рода индульгенция, отметил он. "Человек фактически получает шанс начать жить с чистого листа. Это аванс, который дал Президент. Очень серьезный кредит доверия", - пояснил политолог.
Мне хотелось бы, чтобы эти люди, которые получили такой кредит доверия, такой аванс, его оправдали.
Эксперт рассказал, что если раньше обращений о помиловании было десятки, то спустя годы этих обращений сотни. "Практически в настоящее время порядка 900 обращений уже поступило в адрес белорусских властей. Все хотят выйти на свободу. И причем, если верить тому, что они пишут, они все, особенно в контексте с украинскими событиями, осознали, во что могла бы превратиться наша цветущая, мирная, уютная республика".
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