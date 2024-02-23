Чем отличаются белорусские бойцы от натовских - в рубрике "По форме"

Армия Беларуси за последний год определенно стала сильнее. Чего стоит только поступление нового вооружения стратегического характера. "Искандеры", комплексы ПВО С-400 и ТОРы. Плюс собственный военно-промышленный потенциал. В строй встали новые "Полонезы", комплексы связи, на очереди - ударные беспилотники и стрелковое оружие. Наши военные перенимают опыт практически с передовой: ежемесячно офицеры проходят обучение у российских коллег. Что уже говорить о белорусских полигонах, на которых днем и ночью огненное зарево. Но за оборонной цитаделью, в первую очередь, стоят люди. Об их силе духа, мужестве и непоколебимой силе в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.

Белорусские военные - какие они?

Солдаты НАТО отказываются воевать при плохих погодных условиях. С таким заявлением выступил командир группы британских союзников подполковник Джеймс Ферн. Речь идет об учениях в Эстонии. Свыше тысячи военнослужащих Франции, Великобритании и США провели тренировку в мороз. Температура -20 С была объявлена экстремальной. Их руководство заявило, что это стало для военных альянса сложнейшим вызовом: бойцам холодно, машины заводятся плохо, но самое главное - это психологическая нагрузка на людей. Как говорится: "Без комментариев".

А теперь вернемся в Беларусь. Военному журналисту даже представить сложно, чтобы наши военнослужащие отказались выполнять боевую задачу из-за погоды. Это касается как офицеров, так и солдат. Военкоры "фактически" живут на полигонах и видят, как проходит боевая подготовка и как ведут себя военные в тех или иных условиях. Можно сказать одним словом - достойно.

23 ноября. Прибытие лидеров ОДКБ на саммит организации. Аэропорт. Снежная буря. Военнослужащие роты почетного караула больше часа, не двигаясь, стоят на посадочной полосе в ожидании Президента России Владимира Путина. От ветра лица военных багряного цвета, а форма заметена снегом. Никто даже не шевельнулся. Протокол соблюден идеально.

Эти кадры сделаны в марте 2023 года. Занятия по тактической подготовке с курсантами Военной академии Беларуси. Дождь чередуется со снегом. Берцы утопают в грязи. Парни не обращают на это внимания. У них тренировка. Весь день на улице. Им не привыкать. Они здесь куют не только профессионализм. Здесь создают новых себя.

Поздний ноябрь. На термометре +1. Военные водолазы погружаются под воду. По информации, в этом районе могут находиться боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Военнослужащим нужно извлечь их и уничтожить. И, как вы понимаете, подвиг этих бойцов заключается вовсе не в физической закалке.

Август. "За бортом" +33. Столько же километров нужно преодолеть за раз военнослужащим спецназа. А еще разорвать парашютом облака, спасти раненых, опустошить обоймы всего стрелкового оружия, взорвать пару килограммов тротила, переплыть озеро и выдержать спарринг с тремя борцами. Это не отрывок из приключенческого романа. Это ежегодная сдача на нагрудный знак "Доблесть и мастерство". Пятидневное испытание для самых сильных: и телом, и духом.

Под июньскимпроливнымдождемпрошли учения территориальной обороны. Промокшие до нитки военные продолжают выполнять поставленные задачи. Никто и не думает пойти переждать непогоду, а потом, когда тучи рассеются - продолжить занятия. Нет. Работают братья.

Учения для военных журналистов Беларуси напоминали занятия голубых беретов.Каждый год корреспонденты в погонах проходят через огонь и воду, а еще освежают знания по огневой, тактической, психологической, медицинской подготовке. Пятидневный марафон на выживание. Чтобы уметь постоять за страну не только пером.

Они другие. Наши военные. Уверена, что им холодно, тяжело, а порой усталость валит с ног. Но никто не ноет, не опускает рук, не сетует на капризы природы. Есть задача - надо выполнить. А кадры, которые вы увидели на экране - это лишь один процент событий, которые ежедневно происходят в армии.