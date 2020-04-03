3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Чем отмыть фломастер с детской кожи?
Детское творчество -совершенно непредсказуемый процесс. Чадо увлеченно пыхтит над своим шедевром часа два. И ты морально готовишься увидеть и похвалить что-то на тему Пабло Пикассо или Казимира Малевича, а получаешь жирные цветные татуировки на своем ангелочке. Обычно как раз перед утренником или приездом мудрых родственников. И как теперь отстирать фломастер с нежной детской кожи?
Протестируем безопасные для малышей лайфхаки. В нашем арсенале сегодня - банановая кожура, растительное масло, молочко для снятия макияжа и мыльный раствор.
Банановая кожура в качестве моющего средства? Очень похоже на шутку. Но! Следы творчества оттираются, на фруктовой кожице остается краска от фломастера.
Обмакиваем ватный диск в растительном масле и производим те же манипуляции со следующим рисунком на коже. Тату от фломастера светлеет.
Из маминой косметички одалживаем молочко для де-макияжа. И бережно начинаем процедуру очищения.
И последнее средство - самое простое и доступное. Теплый мыльный раствор и мягкая мочалка.
Итоги
1. Банановая кожура отмывает фломастер, хоть и не идеально.
2. После масла рисунок тоже заметно посветлел, хоть и не исчез полностью.
3. Молочко для снятия макияжа справилось лучше двух предыдущих средств. Фломастер можно увидеть, только хорошенько присмотревшись.
4. Мыльная вода тоже достойно прошла испытание. Результат примерно такой же, как у косметического молочка.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов