Чем отмыть фломастер с детской кожи?

Детское творчество -совершенно непредсказуемый процесс. Чадо увлеченно пыхтит над своим шедевром часа два. И ты морально готовишься увидеть и похвалить что-то на тему Пабло Пикассо или Казимира Малевича, а получаешь жирные цветные татуировки на своем ангелочке. Обычно как раз перед утренником или приездом мудрых родственников. И как теперь отстирать фломастер с нежной детской кожи?



Протестируем безопасные для малышей лайфхаки. В нашем арсенале сегодня - банановая кожура, растительное масло, молочко для снятия макияжа и мыльный раствор.



Банановая кожура в качестве моющего средства? Очень похоже на шутку. Но! Следы творчества оттираются, на фруктовой кожице остается краска от фломастера.



Обмакиваем ватный диск в растительном масле и производим те же манипуляции со следующим рисунком на коже. Тату от фломастера светлеет.



Из маминой косметички одалживаем молочко для де-макияжа. И бережно начинаем процедуру очищения.



И последнее средство - самое простое и доступное. Теплый мыльный раствор и мягкая мочалка.



