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Чем, по замыслу гитлеровцев, должна была завершиться карательная операция "Корморан" в 1944 году
Нацистская карательная операция "Корморан" на территории Беларуси в мае - июне 1944 год,по замыслу немецкого командования, должна была завершиться полным уничтожением партизанских соединений Борисовско-Бегомльской зоны. Также в последние месяцы оккупации гитлеровцы объявили тотальную войну мирному населению.
Окружив народных мстителей у озера Палик, гитлеровцы, методично сжимая кольцо, уничтожали на своем пути деревни и хутора, грабили и расстреливали мирное население.
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Операция "Корморан" стала одним из зловещих эпизодов в длинном списке преступлений того периода, среди которых: создание лагеря смерти "Озаричи", массовый угон молодежи на работы в Германию и операция "1005" по заметанию следов преступлений, эксгумация и сожжение тел казненных.
"Корморан" привел, как сейчас принято говорить, к гуманитарной катастрофе
Каратели беспощадно расправлялись с местным населением: уничтожали жилые постройки, чаще всего землянки, жителей расстреливали или сжигали, скот и продукты питания отбирали. Молодежь целенаправленно вывозили в Германию. Естественно, наученные страшным опытом предыдущих карательных акций, сельчане массово прятались в лесах и болотах. Это стало смертным приговором для тысяч людей. Пойманных в лесных массивах, независимо от пола и возраста, каратели причисляли к партизанам и казнили без суда и следствия.
Ситуация резко изменилась 25 июня. Атаки гитлеровцев прекратились, а через два дня нацисты вообще покинули позиции.
К тому моменту на территории Беларуси вовсю гремели залпы советских орудий, началась одна из самых крупных военных операций в истории - "Багратион".
Наступление советских войск оказалось настолько стремительным, что к вечеру 28 июня бойцы 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов подошли к Борисову.
Выжившие жители деревень начали выходить из лесов и болот...
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