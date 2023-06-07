Чем подкормить лук и чеснок в июне - советы агронома

Факт Каждый огородник хочет получить осенью хороший урожай. Так вот, чтобылук и чеснок выросли крупными и в последующем хорошо хранились, культуры следует регулярно подкармливать. Какие элементы питания необходимы растениям в июне,рассказалагроном Петр Ломонос. Слова специалиста приводит sb.by.



В июне озимому чесноку и репчатому луку необходимы фосфор и калий.

"Фосфор и калий ускоряют созревание луковиц, способствуют повышению урожайности. Что касается чеснока, есть несколько вариантов, чем подкормить эту культуру в июне. Можно взять суперфосфат и хлористый калий. Берем по пол-ложки обоих средств, размешиваем и посыпаем ряды с чесноком", - советует агроном.

Есть и другой вариант - использовать монофосфат калия. На 10 литров воды понадобится чайная ложка препарата. С помощью пульверизатора необходимо обработать чеснок этим раствором. Процедуру выполняют в вечернее время.

"Лук в начале июня можно подкормить азотом. Подойдут мочевина, сульфат аммония. На ведро воды потребуется ложка удобрения. В середине июня лук так же, как и чеснок, можно подкормить суперфосфатом и хлористым калием. Лучше использовать водный раствор удобрений", - поделился Петр Ломонос.