Чем покоряет гостей Тургеневка - белорусская деревня в центре Сибири

В Иркутской области в России деревень с белорусскими корнями с десяток. Об одной из них, Тургеневке, где чтят белорусские традиции более 100 лет, рассказала журналистка Анастасия Бенедисюк в своем фильме АТН"Иркутск: ближе некуда".

Село Тургеневка. Колдуны, бабка, драники - само собой. Бывает и в русской печке готовят. Здесь же сальце, блинчики... Все свое.

Во времена Столыпинской реформы сюда за землей ехали предки нынешних сибирских белорусов. Основная часть - из Пружанского уезда Гродненской области. Несколько месяцев уходило на дорогу.





Бабушка моя сюда приехала в пеленочном виде. Это же было в Столыпинские реформы, когда гнали на освоение новых территорий. Приехали с родителями. Но это история утрачена. Татьяна Гурина, жительница д. Тургеневки

Приезжали, по сути, в чистое поле. Строили землянки, а после суровых зим наступали весны, их топило. Урожая не было. Начинать с нуля непросто.

Музей в Тургеневке до сих пор хранит напоминание о родине.





Валентина Гуревская, хранитель музея Тургеневки, рассказывает, что переселенцы добирались на поезде, вагоны были хорошо оборудованы. 2 месяца в поезде до Иркутска, а потом на лошадях. "Как обустраивались, работали с глиной, потом стали выращивать лен. Стали ткать, - продолжила Валентина Гуревская. - Вообще в Иркутскую область приехало очень много, жить все старались около железной дороги".

Фильм АТН "Иркутск: ближе некуда" смотрите здесь

Дети точно знают, что хатка - это дом, бульба - картошка, а смаженина - мясо.

Людмила Житова, жительница д.Тургеневки рассказывает, что почти все знает про Беларусь. И даже про программу Лукашенко по агрогородкам. "Я ее изучала. Один из членов семьи должен работать в хозяйстве 5 лет. И дом дается, я смотрела, там плита, мебель есть, хорошие условия", - поделилась с нами жительница деревни.