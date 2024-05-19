Чем примечателен Ивьевский район - подробнее в рубрике "Место для жизни"

Проверку "на качество" успешно проходят и основные составляющие белорусской политической системы. Особенно на местах.

На территории Ивьевского района проживает около 20 тысяч человек, значительная часть именно в небольших деревнях, поэтому актуализировать формы работы с населением на местном уровне - задача номер один.



Как с этим справляются в районе, о какой "белорусской свободе" говорят жители Евросоюза и как назвал эту землю наш Президент? Репортаж Елизаветы Синяк в рубрике "Место для жизни".



Проверим Ивьевщину "на вкус".



Ивьевский район неофициально носит название "помидорной столицы". Яркий плод настолько популярен, что ему посвятили целый фестиваль, где устраивают конкурс на самый большой овощ и эпичные томатные битвы. А еще "помидорный" ритм в районе подтверждают теплицы, которые стоят почти в каждом дворе.



Огородничество здесь зародили татары, а секреты богатого урожая передают через поколения. Например, у семьи Рафалович "зеленый" сезон начинается с марта. В почве - разные виды зелени, редис и, конечно, томаты.



Черные, желтые, пальчики, ребристые, черри. Мы занимаемся выращиванием примерно 8 видов томата. Учились потихоньку, сначала была одна теплица, потом две. Много людей у нас занимаются теплицами. Делимся опытом. Хороший город наш, чистый, аккуратный. Еще, когда приезжал Александр Григорьевич, сказал, что у нас тут рай. Александр и Наталья Рафаловичи, жители г. Ивье



Только вместо яблочных плодов, основной ингредиент в ивьевских кулинарных изысках - помидоры.



Национальные блюда разных стран - от салатов и пиццы до десертов - предлагают гостям агроусадьбы в деревне Морино. Место с "семейной историей" на берегу реки Неман стало уютным уголком для туристов.



История создания этого места: когда отец был маленький, он со своим отцом (нашим дедушкой) приезжали сюда на рыбалку, на природу отдыхать, здесь жил друг дедушки, они рыбачили. Когда дедушки не стало, папа решил выкупить дом и сделать место отдыха. Мы приезжаем сюда по выходным, сами живем в Ивье. Очень нравится природа, свежий воздух, речка рядом. Когда жила в России, меня все равно сюда тянуло, на родину. Все равно Беларусь - внутреннее чувство - ты дома, на родине, всегда хотела вернуться. Елена Шестиловская, дочь хозяина агроусадьбы



К нам приезжают туристы из ближнего зарубежья (Литвы), много туристов из Беларуси, России. Для наших гостей предлагаем сплавы по Неману, квадроциклы, велопрогулки, баня, купель. Владимир Карпович, управляющий агроусадьбой



А еще около 150 кур. Такое "сельское развлечение" у семьи Ахметшиных. Иван и Наталья 4 года назад оставили бизнес в столице и выбрали деревенскую идиллию.



Наташа хорошо готовит, я умею предлагать людям, моя работа была - привлечение клиентов. Когда были свиньи (поросята), мы делали колбасы вкусные, заготавливали чаи, 8 видов сыров. Иван Ахметшин, житель Ивьевского района



Все, что можно вложить в слово "семья", "дом", я смогла только в здесь, в деревне, и прочувствовать это. Когда собирается вся семья за одним столом, когда ты кайфуешь от того, что ты готовишь, потому что в Минске не было времени на взаимодействие с семьей. А здесь гармония. Наталья Ахметшина, жительница Ивьевского района



Чтобы создать хорошие условия труда, отшлифовали работу и на Ивьевском производстве сельхозтехники. Но в этом "ящике" свои инструменты.



Руководство поддержало, сшили форму. В районе проходят разные соревнования: волейбол, баскетбол, теннис. У нас есть призовые места, и за это поощряют финансово и выходными днями. Александр Длужневский, слесарь-электрик производства сельхозтехники г. Ивье



Младший брат работает на лазерной установке, мама работала маляром. Активно принимали участие во всех этапах производства. В свободное время увлекаюсь металлообработкой, шахматами. Нравится, что предприятие растет, постоянно какие-то новые образцы техники внедряем в свою работу. Валентин Лукша, резчик на пилах, ножовках и станках производства сельхозтехники г. Ивье



На предприятии выпускают больше 120 видов сельхозтехники (почвообрабатывающие и уборочные машины). Основа - культиваторы. Заявили о себе на международной арене - 90 % продукции идет на экспорт. Кроме этого, держат курс на импортозамещение, а это уже вопрос национальной безопасности.



За "свободой" приезжают в Беларусь и граждане Евросоюза. И даже тысячи километров не преграда. Елена родом из Гродненской области. А Йохан-Пета - австриец. Познакомились в Берлине. "Держатся за руки" уже 12 лет. Именно Ивьевский район стал вторым домом.



Что мне особенно понравилось - люди, народ. Как они сердечно принимают. Я такого не знал - в Германии люди более холодные, замкнутые, не такие вежливые. Австрийцы и белорусы довольно близки по менталитету. Ваши люди, я заметил, склонны помогать. Сравниваю с Германией, и кажется, что здесь все просто. Меньше бюрократии во всех делах. Йохан-Пета Чернер, австриец



У нас в Германии дом не свой, мы снимаем. Для того чтобы купить дом или квартиру, надо очень много денег. Только на этапе проекта уже 30 тысяч долларов надо вложить. Мы здесь себя чувствуем свободными, здесь нет давления. Елена Ердан, белоруска

