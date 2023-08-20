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Чем привлекательны БРИКС, ШОС, АСЕАН для Беларуси - смотрите в "Понятной политике

Глобальная трансформация мира и кризис однополярности. Как формируются новые центры силы? БРИКС, ШОС, АСЕАН - чем привлекательны они для Беларуси и какое место занимают сегодня на политической карте планеты? Кто против медвежьей политики Запада? Детальный расклад - в "Понятной политике". Смотрите в понедельник после "Панорамы".

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