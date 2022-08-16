Чем Раубичи удивляют белорусов в летний сезон?

Раубичи у белорусов традиционно ассоциируются с зимними видами спорта. Если соревнования, то биатлон, лыжи или фристайл, если развлечения, то катание на тюбингах или санках. Но и летом жизнь горнолыжного комплекса такая же насыщенная.

Здесь проводят свои тренировочные сборы биатлонисты, в том числе и российские, тяжелоатлеты, футболисты. Да и просто любителям активного отдыха есть чем заняться. В этом сезоне появились сразу две зоны активности. Подробности у Елены Горельчик.

В Раубичах открылся веревочный городок

Подробный инструктаж, проверка снаряжения и вперед на преодоление 14 препятствий. Фристайлист Павел Дик из поколения спортсменов бесстрашных, перед тест-драйвом шутил и улыбался, но поднявшись на первую платформу, понял, что легко не будет. Правда, и от предложения вернуться отказался.

Веревочный городок - это две трассы: детская - она попроще, находится на высоте от 1 до 2 метров, подходит для тех, кому 6 лет и старше. Есть ограничения по росту. Взрослая - от 11. Здесь преодолевать платформы придется на высоте от 3 до 10 метров.

Вейкпарк для любителей экстрима

Кто с экстримом на ты, найдет себя и в еще одной локации - вейкпарке. Зимой - сноубордисты, летом - вейкбордисты. Здесь катаются как профессионалы, так и любители. Трюкам обучат с нуля, главное - уметь плавать. А для полноценной тренировки достаточно и 20 минут. На большее время у вас просто не хватит сил.

В планах расширение вейкпарка. Должны появиться еще две канатные дороги с фигурами повышенной сложности, а значит, в перспективе и развитие этого вида спорта.



