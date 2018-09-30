Причина принятия дополнительных мер безопасности - попытки ввезти оружие в нашу страну. Решение о модернизации принято Президентом после тщательного анализа ситуации и личной детальной инспекции Брестской погрангруппы в июне этого года.

Конечно, все это делается для общего блага. Ведь Беларусь и Украина - это единая история, географическая близость, крепкие культурные и просто человеческие связи. А это - прочный фундамент для развития экономических и политических связей. И тонкости этих взаимоотношений как нигде чувствуют на приграничных территориях. Глядя на соседа, выбирают и вектор экономического движения. Чем сегодня живет белорусско-украинское приграничье, как развивается и что волнует людей - в нашем следующем репортаже.

Репортаж Ксении Лебедевой.

Традиционно верблюды живут в самых засушливых регионах мира: пустынях, полупустынях. Но сегодня их можно встретить даже тут - в километре от Чернобыльской зоны отчуждения.

На трех тысячах гектаров земли - экопарк Медвино. Зоо-, дендро-, сафари-парки и фермы, на которых производят экопродукцию. А это самый строгий контроль качества и безопасности не только молока и мяса.

Здесь заканчивается 30-километровая зона отчуждения. За этим шлагбаумом, по сути, начинается новая жизнь: люди возвращаются, деревни оживают, а стереотипы о том, что эта земля не имеет будущего, потихоньку уходят в прошлое.

Сергей уже не первый год организует туры в Чернобыльскую зону. Маршруты выверены, и измерены радиационные уровни. Как специалист в области радиационной разведки придает большое значение подготовке. Говорит, уровень радиации на маршруте не выше, чем в крупных городах.

В приграничье границ нет… языковых и культурных. Так, в украинском селе Прибыльск до аварии на Чернобыльской АЭС жили около двух тысяч человек, сегодня - чуть более семисот. И, по словам местных жителей, на возрождение есть надежда.

Иван Ступак, депутат Киевской областной рады, секретарь постоянной комиссии по противодействию коррупции, считает, что своевременная согласованность и усиление сотрудничества в гуманитарной и экономической сферах на межгосударственном уровне даст новый толчок развитию приграничных территорий. Пункт погранперехода Александровка-Вильча - тому пример.

Сестры из села Добрянка на границе с Гомельской областью, когда узнают, что мы из Беларуси, рассказывают об отце, который погиб во время Второй мировой за общую независимость, вспоминают, что кто-то из детей на востоке Украины, кто-то в Беларуси. А мешок картошки скорее доедет до Донбасса, чем до Гомеля, через упрощенный пограничный пропуск.

Согласно статистике, с января по август в этом году через пункты пропуска белорусско-украинской границы прошли свыше пяти миллионов человек. В нашу страну увеличился транспортный поток. Южное направление в лидерах: через границу проехало более одного миллиона двухсот тысяч машин. Есть и криминальная статистика: на юге границы задержано 135 нарушителей, это четверть от всех задержаний белорусских пограничников. Но это меньше на 10 %, чем в прошлом году.

Число товаров без деклараций и контрабанда со стороны Украины увеличились, при этом количество конфиската и арестованных товаров сократилось. Наркотики и психотропы в Беларусь пытаются провезти все чаще - в 12 раз. А вот задержания, связанные с перемещением через границу оружия и боеприпасов, сократились.

Вся история Лоевщины связана с Днепром, который соединяет северные моря с Черноморским бассейном. А вот это берег Днепра со стороны города Лоева, противоположный уже Украина, ведь по фарватеру реки проходит госграница.

В двухтысячном году город получил статус военно-речной базы, задача которой - пресечение нелегальной миграции и борьба с трансграничной преступностью, защита экономических интересов Беларуси.

Антонина переехала после замужества из Чернигова в Лоев. Говорит, что тогда, 40 лет назад, и представить не могла, что с мамой будут жить в разных государствах. По традиции, на ее день рождения в октябре собираются за столом родня и из Беларуси, и из Украины, благо, границы этому не помеха.

А вот в деревне Комарин Брагинского района планируют построить порт с выходом к Черному морю, что упростит логистику для доставки грузов, создаст дополнительные рабочие места для района и приграничья Украины, позволит региону развиваться как логистическому центру.