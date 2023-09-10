Чем славится Добруш?

Переместимся на юго-восток Беларуси в уютный городок Добруш. Его часто сравнивают с Венецией из-за большого количества мостов. Украшенная лесами и богатая рыбой, Ипуть - любимое место отдыха. Добруш называют городом фарфора и бумаги. Два градообразующих предприятия: фарфоровый завод и бумажная фабрика - в топ отечественных промышленных предприятий.

Производства постоянно модернизируются и выпускают инновационную продукцию. К примеру, на бумажной фабрике это мелованный картон, который ранее импортировали. Всего на предприятии выпускают около 90 видов продукции. Доля экспорта до 80 %. Чем еще славится Добруш? Почему город называется именно так? И причем тут папа Карло? Илона Волынец расскажет в рубрике "Место для жизни".



Добрушский папа Карло. Его работы украшают международные выставки и дома известных людей. К примеру, уникальный ларец мастера в коллекции российского политика Дмитрия Медведева. Сам же Валерий Минков трудится в скромной мастерской районного дворца культуры и рассказывает подрастающему поколению, как вдохнуть жизнь в деревянную заготовку.



Мы должны знать свои корни. Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Это не я сказал, это давно известно. Это изделие, я его, можно сказать, возродил. Не делают сейчас таких. Это кадопчик называется. Это специально для меда. Валерий Минков, народный мастер Беларуси



Без дерева, пожалуй, не было бы самого Добруша. В 1870 году князь Федор здесь построил писчебумажную фабрику, которая стала градообразующим предприятием. Продукция, а ее порядка 90 видов, славится и сегодня.



Добрушской тетради в этом году исполняется 100 лет. Кстати, в советское время в таких зеленых тетрадях писал каждый седьмой школьник. Производили их на таких станках. Цех работал в три смены. И за один рабочий день здесь производили до 600 тысяч единиц.



Так уж исторически сложилось что Добрушская фабрика задавала тренды. Впервые в Европе здесь стали использовать стационарные варочные котлы. Здесь же открыли первую в Беларуси химическую лабораторию. Не боятся на предприятии пробовать что-то новое и сейчас. 2 года назад на фабрике реализовали инновационный проект по созданию картона. Раньше продукцию приходилось импортировать.



С нашего картона выпускается упаковка топ уровня. Например, она используется для производства обложек, для производства упаковки для фармацевтики, для пищевой промышленности, для парфюмерии. Уникальность данного производства в том, что используя наше богатство, наш лес, мы на выходе получаем продукт с большой добавленной стоимостью. Александр Мартынов, замдиректора Добрушской бумажной фабрики "Герой труда"



На фабрике также освоили производство целлюлозного полотна для гигиенической продукции и бумажной посуды. Не зря именно добрушский продукт признан лучшим товаром страны в номинации "Новинка года".



Стало больше перспектив, стала выше зарплата, стало интереснее работать. Тем более, что завод новый. Такого еще в Беларуси не делали. Но мы будем первые. Алексей Пинчуков, машинист Добрушской бумажной фабрики "Герой труда"



Востребована у потребителей и такая продукция. Пусть более хрупкая, зато изящная и долговечная. Наверняка и у вас на кухне найдется хотя бы одна чашка или тарелка, сделанная в Добруше. Ведь это единственное фарфоровое производство в стране.



Небольшой мастер-класс от Елены Калесниковой. Живописец с 30-летним стажем уверенно выводит завитки жидким золотом. Это тот случай, когда уместно сказать: сделано с душой.



Профессия у нас - приносить хорошее настроение людям. Когда положили что-нибудь в эту тарелочку, в чашечку налили чай. Приятно выпить. Настроение поднимается.

А эти узоры хладнокровно выводит робот. Конечно, по объемам работ машина цифровой печати превосходит человека. Но уж точно не заменяет. На каждое изделие свой потребитель. Руководитель предприятия делится секретами производства: оказывается, тепло рук своенравный фарфор не так уж и любит.

Ведем переговоры по приобретению оборудования с робототехническими узлами. Это позволит нам изготавливать изделия более автоматизированно. Если мы держим круглое изделие, роботы помогут изготавливать квадратные, овальные, многогранные. Александр Винокуров, гендиректор Добрушского фарфорового завода



Стильные и закаленные. Фарфоровые презенты как напоминание о Беларуси этим летом увезли с собой участники II Игр стран СНГ. Кстати, соревнования удачно сложились и для добрушан.



Юные спортсменки Валерия Грицкова и Регина Алейникова взяли золото и бронзу в соревнованиях по метанию копья.



Конечно, мы будем дальше тренироваться, чтобы выйти на новый уровень. Представлять свою страну дальше, чтобы в честь нас звучал гимн на нашей Беларуси. Валерия Грицкова, чемпионка II Игр стран СНГ в метании копья



На новые победы настраивает воспитанниц Владимир Кулиненко. Это опытнейший тренер, который подарил путевку в большой спорт сотням девчонок и мальчишек.



Я подбираю только тех, кто склонен метать, т.е. если у него есть задатки. Поэтому я езжу по деревням. У меня 5 школ деревенских. Я езжу и ищу ребят. Если нахожу и вижу, что он действительно способен, я катаюсь к нему. Владимир Кулиненко, педагог добрушского районного центра дополнительного образования



Примечательно, что это интервью мы записываем на обновленном стадионе. Футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, игровая площадка для баскетбола и волейбола, хоккейная коробка. Все условия - только трудись и беги к победе. Современный спортивный комплекс райцентр получил ко Дню белорусской письменности, который прошел в сентябре прошлого года.



Памятник Ивану Шамякину - это одна из достопримечательностей города Добруша, который был открыт также в день белорусской письменности. Было проведено очень много работ строительных и в социальной сфере. Были построены улицы, заменены сети линий. Поэтому город преобразился, и людям стало намного удобнее здесь и комфортнее.

По местной ЦРБ и не скажешь, что это здание 18 века. Во время ремонта изменили дизайн помещений, поменяли покрытие стен и полов, установили кварцевые лампы и рециркуляторы. На вооружении врачей - современное оборудование: аппараты магнито и лазеротерапии, видеогастроскоп, приборы для ультразвуковой диагностики.

Стационар сейчас после ремонта. Очень светло, красиво. Условия на высшем уровне. Пациентам очень нравится, хвалят. Что касается кадров, у нас сейчас молодые специалисты и квалифицированные работники.

Добруш славится не только своим фарфором и продукцией бумажной фабрики. Этот край известен удивительными пейзажами.

Добруш называют городом мостов. А все потому что река Ипуть разбивается на множество рукавов и образует острова. А мосты (всего их 15) соединяют микрорайоны в единое целое.



Почему Добруш называют белорусской Венецией, мы поняли оказавшись в моторной лодке. Наш проводник - коренной добрушанин, начальник спасательной станции Вячеслав Томашев. Ипуть красивая, рассказывает собеседник, но при этом очень коварная. И весной доставляет немало хлопот местным жителям. Но несмотря на ежегодные паводки, люди не покидают свои дома.



Называют ее белорусская Венеция. Мосты, воды - это всегда притягивает. Туристов очень много. Заметно, что люди приезжие. Ходят, смотрят, фотографируют. Вячеслав Томашев, начальник Добрушской спасательной станции ОСВОД

