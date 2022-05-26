Чем "Славянский базар в Витебске - 2022" готовится удивить меломанов

Будем учреждать дополнительные призы, в том числе и от партнеров нашего фестиваля. Но одним из самых главных, мне кажется, является приз народного артиста СССРИ. М. Лученка, это будет приз его имени. Идея, безусловно, распространить наши знаменитые ноты песни "Мой родны кут, як ты мне мілы". Почему он будет вручаться он на юбилейном детском конкурсе? Потому чтоИ. М. Лученок был одним из основателей детского конкурса. Кто же удостоится именной васильковой ноты на Аллее Славы, и звезда какого белорусского артиста торжественно зажжется - с подробной афишей фестиваля и списком именитых гостей можно ознакомиться на официальном портале "Славянского базара".

Глеб Лапицкий, директор дирекции фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"