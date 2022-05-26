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Чем "Славянский базар в Витебске - 2022" готовится удивить меломанов
Мероприятия на открытом воздухе для молодежи, классическая музыка для эстетов и зажигательный поп - "Славянский базар в Витебске - 2022" готовится удивить меломанов выступлениями звездных участников из двадцати пяти стран вопреки закрытым границам и санкционному давлению.
Насыщенная фестивальная программа "Славянского базара в Витебске"
В этом году на фестивале искусств для зрителей подготовили сразу несколько новых программ и локаций. Так, верхняя площадка у концертного зала "Витебск" преобразится в танцевальное пространство для опен-эйр-вечеринки с диджей-сетами. А сцена амфитеатра на один вечер станет цирковым светодиодным манежем, где покажут историю этого искусства в нашей стране. Главными темами сезона станут Год исторической памяти и 20-летний юбилей Международного детского музыкального конкурса.
Будем учреждать дополнительные призы, в том числе и от партнеров нашего фестиваля. Но одним из самых главных, мне кажется, является приз народного артиста СССРИ. М. Лученка, это будет приз его имени. Идея, безусловно, распространить наши знаменитые ноты песни "Мой родны кут, як ты мне мілы". Почему он будет вручаться он на юбилейном детском конкурсе? Потому чтоИ. М. Лученок был одним из основателей детского конкурса.Кто же удостоится именной васильковой ноты на Аллее Славы, и звезда какого белорусского артиста торжественно зажжется - с подробной афишей фестиваля и списком именитых гостей можно ознакомиться на официальном портале "Славянского базара".
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