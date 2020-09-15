Чем удалить кофейный пигмент в чашке?

Без этого напитка сложно превратиться с утра в человека. Обожаю! Крепкий ароматный кофе - мой персональный эликсир бодрости! Но от частого использования белоснежная эмаль любимых чашек темнеет.



Чем же удалить кофейный пигмент? Проверим сегодня действие соли, пива, лимонной кислоты и пищевой соды.





Тестирование

Пенный напиток, оказывается, способен бережно вернуть белизну фарфору и эмалированной керамике. Замачиваем чашку в пиве на полчаса. Оттираем загрязнения мягкой щеткой.

Чайную ложку лимонной кислоты растворяем в горячей воде. Такой раствор должен без труда отбелить внутреннюю часть чашки.

Крепкий солевой раствор тоже рекомендуют в таком случае. Интересно, насколько это доступное средство эффективно.

Многие чистят посуду сухой содой. Но в таком случае средство оставит микротрещины на эмали - и кружки будут темнеть быстрее и сильнее. Выход - опять-таки водный раствор.

Ополаскиваем чашки и подводим итоги!

Итоги и оценки

Пиво прекрасно справилось. Единственный минус - сложно объяснить мужу нецелевое использование пенного напитка.

Лимонная кислота вернула чашке первозданный вид! Идеальная работа.

Солевой раствор тоже хорош. К моему искреннему удивлению.