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Чем удалить кофейный пигмент в чашке?
Без этого напитка сложно превратиться с утра в человека. Обожаю! Крепкий ароматный кофе - мой персональный эликсир бодрости! Но от частого использования белоснежная эмаль любимых чашек темнеет.
Чем же удалить кофейный пигмент? Проверим сегодня действие соли, пива, лимонной кислоты и пищевой соды.
Тестирование
Пенный напиток, оказывается, способен бережно вернуть белизну фарфору и эмалированной керамике. Замачиваем чашку в пиве на полчаса. Оттираем загрязнения мягкой щеткой.
Чайную ложку лимонной кислоты растворяем в горячей воде. Такой раствор должен без труда отбелить внутреннюю часть чашки.
Крепкий солевой раствор тоже рекомендуют в таком случае. Интересно, насколько это доступное средство эффективно.
Многие чистят посуду сухой содой. Но в таком случае средство оставит микротрещины на эмали - и кружки будут темнеть быстрее и сильнее. Выход - опять-таки водный раствор.
Ополаскиваем чашки и подводим итоги!
Итоги и оценки
Пиво прекрасно справилось. Единственный минус - сложно объяснить мужу нецелевое использование пенного напитка.
Лимонная кислота вернула чашке первозданный вид! Идеальная работа.
Солевой раствор тоже хорош. К моему искреннему удивлению.
Сода, растворенная в воде, отбелила чашку без побочного эффекта в виде мелких царапин! Отличный результат.
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