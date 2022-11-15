Чем удивил минчан фестиваль "Синичкин день"?

Активный и познавательный уикенд зеленоклассников и их родителей. В столице прошел фестиваль "Синичкин день". Место встречи юных натуралистов - экотропа "Царство желтоголового королька". Веселый квест на свежем воздухе, а также творческие и образовательные мастер-классы. Участники фестиваля теперь знают наверняка, какая должна быть кормушка для синиц и чем можно подкормить пернатых в зимний период.