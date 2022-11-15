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Чем удивил минчан фестиваль "Синичкин день"?

Активный и познавательный уикенд зеленоклассников и их родителей. В столице прошел фестиваль "Синичкин день". Место встречи юных натуралистов - экотропа "Царство желтоголового королька". Веселый квест на свежем воздухе, а также творческие и образовательные мастер-классы. Участники фестиваля теперь знают наверняка, какая должна быть кормушка для синиц и чем можно подкормить пернатых в зимний период.

Зеленые классы столицы - это инновационный проект, он позволяет с раннего возраста познакомить юных минчан с экологической культурой. Он работает на базе 18 учебных заведений, где занимаются около 1800 школьников.

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