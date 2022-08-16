Сенсационная находка в деревне Городище - археологи обнаружили настоящий исторический клад

Знаковые раскопки в деревне Городище Минского района. Археологи нашли фрагмент керамического горшка. Выяснилось, что его украшает личный родовой знак князя Изяслава. Относится он к концу Х - началу ХІ века. Кстати, список артефактов пополнился и другими предметами. Все подробности у Елены Витко.

Это одни из последних артефактов, найденных во время раскопок в деревне Городище. Сначала археологи работали недалеко от реки Менка - выявили следы ювелирной мастерской ХI века. Позже исследовали вал, но пришлось взять паузу. На одном из участков в населенном пункте началось строительство дома. Территорию проверили оперативно - и есть сенсация! На керамическом фрагменте изображен фамильный знак с крестом.





Таких клейм на горшках мы до сих пор не находили. Это в Беларуси, наверное, единственный такой горшок и княжеский знак стоит,скорее всего, полоцких Рюриковичей. Мы будем дальше разбираться с семантикой этого знака, но это действительно сенсационная находка. Андрей Вайтехович, заведующий отделом Института истории НАН Беларуси

Настоящий прорыв в деле произошел с легкой руки Евы Аринич. Это ее первые раскопки. Так 11-классница хотела определиться с будущей профессией. В потенциальном списке - биоинженер, психолог и палеонтолог.

Сначала мне сказали окапывать камни, но потом нашла маленький кусочек горшка. Подумала, может, есть что-то побольше. И начала откапывать с большим энтузиазмом. Ну да, это особые эмоции: "Ура! Что-то нашел!" Ева Аринич, волонтер

Экспедицию в Минском районе контролируют специалисты Института истории Академии наук. Здесь же работает клуб любителей археологии "Стаурас". Он объединил почти 40 человек. Прихожане храма преподобного Серафима Саровского кроме раскопок работают над другими проектами. Например, "Вера родной стороны".

Идея этого проекта - вспомнить малую родину. Храм, где крестился, а возможно и вырос рядом с ним. И написать летопись, т. е. взять ответственность за сохранение исторической памяти родного храма. А итогом проекта должен стать сборник. Вера Скоросова, руководитель архивного сектора клуба любителей археологии Беларуси









Научиться любить свою историю и свою Родину - это и есть патриотизм. Ну и история неотделима от христианства. Поэтому изучаю историю, познаем и историю церкви. Вот так и был организован наш клуб. Направлений несколько: мы работаем с церковными объектами, помогаем вместе с волонтерами археологам. Иерей Олег Рудой, клирик прихода преподобного Серафима Саровского г. Минск

Внести свой исторический вклад может каждый. Достаточно записаться в клуб или приехать на место раскопок. Виртуальную же "экскурсию в прошлое" можно найти в социальных сетях. Фотохроника рассказывает овсех достижениях и археологических тонкостях.

Прибор для поиска металла и нивелир, лопаты, шпатели и кисти... Чтобы исследовать каждый миллиметр почвы, археологи используют различные инструменты. Важно не повредить таинственные находки,а значит, надо комбинировать техники и не спешить.

Школьники, студенты, взрослые - здесь исследователи всех возрастов. У каждого своя "археологическая история" и мотивация.

Год назад я ездил на раскопки, с металлоискателем помогал. Папа мне рассказал, что есть такие раскопки. И меня это привлекло - все время было интересно. Елисей Рудой, волонтер

Еще не установлено, но, возможно, что именно здесь был основан наш город Минск. И я не знаю, какая должна быть радость и чувства переполняющие - мы ведь находимся на таком историческом месте. Нина Дудко, волонтер

Историческое и культурное наследие древней столицы изучают и сейчас. Раскопки в деревнеГородище продолжатся до конца лета. Но тайн и загадок хватит не на один год.