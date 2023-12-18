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Чем удивить гостей на праздничном столе - свои изделия представят фермеры и гастроэнтузиасты на рынке "Валерьяново"
Считанные дни до Рождества и Нового года - время подумать о подарках, а еще о том, чем удивить семью и гостей на праздничном столе? У фермеров и гастроэнтузиастов свой ответ. В Беларуси уже более сотни только крафтовых сыроваров. Так, в Солигорском районе уже второй год работает личное подсобное хозяйство Дмитрия и Вероники Куликовых. Молодые люди переехали из шахтерской столицы и открыли агробизнес в деревне. Коровы и козы у них особой породы, а в ассортименте уже почти полтора десятка видов сыров, в том числе и выдержанных. Часть крафтовой продукции зреет в подвале при определенном микроклимате и температуре.
Многих производителей сельхозпродукции, фермеров, гастроэнтузиастов, ремесленников объединяет фермерский рынок "Валерьяново". Он открылся три года тому назад по инициативе руководителя государства. Это просторная и удобная площадка для покупателей и самой торговли, которая находится недалеко от столицы в направлении Логойска.
Праздничные мероприятия с участием сказочных персонажей в "Валерьяново" планируются также и в последние три дня декабря.
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