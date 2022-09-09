Чем удивит Минск жителей и гостей столицы в свое 955-летие?

Минск в ожидании Дня города. К масштабному мероприятию, приуроченному к 955-летию столицы, вовсю идет подготовка: монтируются декорации, сцены, баннеры, анонсируются программы, а выбор, куда пойти, огромный



Помимо празднований во всех административных районах города Минска будет еще основная площадка в самом сердце столицы - она раскинется от Верхнего города до парка Победы. Любителей истории ожидает фестиваль реконструкции "Мінск старажытны".



Кроме того, в Троицком предместье можно окунуться в атмосферу 19 века со свойственными тому времени торговыми рядами, уличными музыкантами, а кому по душе более современное времяпрепровождение, добро пожаловать на территорию музейно-паркового комплекса "Победа", где развернется фестиваль "Минск молодежный".