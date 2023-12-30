Чем удивит мюзикл "Золушка. Новогодняя фантазия" в Белгосфилармонии

Мюзикл "Золушка. Новогодняя фантазия" покажут в Белгосфилармонии 30 и 31 декабря и 2, 4 и 7 января, передает БЕЛТА.

Постановка для детей и взрослых удивит прекрасным адажио, характерными номерами в исполнении персонажей и высококлассным балетом.

"Сказочных сюжетов в мире немного. Один из них - это "Золушка". Мы решили создать спектакль необычного жанра - мюзикл-балет. Взяли за основу музыку Сергея Прокофьева, но поскольку она очень сложна для восприятия даже взрослых, то мы соединили ее с современной музыкой. В нашей постановке сама Золушка участвует в конкурсе невест, в котором также принимают участие знакомые детям Царевна Несмеяна и Принцесса на горошине", - рассказал художественный руководитель Государственного академического ансамбля танца Беларуси, народный артист Беларуси Валентин Дудкевич.

"Мы хотели выпустить мюзикл в прошлом году, но процесс создания занял полтора года. Я потратил лето на то, чтобы написать тексты диалогов и песен, потом к этим песням нужно было сочинить музыку и найти хороших исполнителей. Это очень трудоемкая работа", - добавил Валентин Дудкевич.