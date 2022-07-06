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Чем удивит участников и гостей самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей"?
Ярмарка, выставки, город мастеров - полтысячи умельцев приедут на праздник "Александрия собирает друзей".
Сохранять и приумножать народные традиции. Самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей" приглашает на празднование Купалья уже в эти выходные. Творческие площадки развернутся на берегу Днепра в Шкловском районе 9 июля. Ожидается рекордное количество мастеров и артистов. В этот раз масштабно будут представлены и регионы России. Обрядовое наследие. Немало мероприятий посвятят Году исторической памяти. Будет чем удивить и порадовать гостей - за подготовкой к фестивалю следит Андрей Ястребов.
Подготовка к фестивалю "Александрия собирает друзей"
Тот самый уникальный момент, когда репетиционной площадкой накануне поездки в Александрию становится поле. Спеющий хлеб - живые декорации обряда "Зажинки". С них обычно в старину стартовала уборочная. Нередко и сейчас.
"Стефаничка, взяла вот так серпочком, захватила. Сверху взяла. А потом вот так, не рвать, а резать. На, паспрабуй".
Артисты ансамбля "Приднепровье" Полыковичского сельского Дома культуры гордятся бережным отношением к традициям родного края. А еще репертуаром. За 30 лет собрали свыше сотни песен и обрядов. Охотно делятся ими и на фестивалях.
Это наша культура. Это наша история. Эти песни передают нам наши бабушки. У нас много в репертуаре песен, которые поют у нас в Полыковичах. И мы передаем нашему будущему поколению.
Народные умельцы готовят сувениры к празднику
А это уже центр народных ремесел в агрогородке Коровчино. Мог бы сойти за настоящий музей. Сотни экспонатов. Причем, большая часть создана мастерами, на которые богаты и сегодня дрибинские края.
Освоили 11 ремесел. Воссоздали ткацкий станок. Теперь рушников и не сосчитать. Диковинные куклы, еще лоза и соломоплетение. Нередко мастерицы вот так под рябинами и погружены в создание настоящих шедевров.
Без прошлого нет будущего. Это же история наша. Это одно. Второе, у нас, например, работает кружок (кстати, образцовый) "Лапоточек", где мы учим детей плести лапти и не только. И дети осваивают ремесло с удовольствием. Все мы уже заложили какой-то кирпичек, они научат своих детей. Это должно жить. Встретимся в Александрии.
Па заверению организаторов, в Александрии высадится настоящий десант умельцев, которые не утаят ни одного секрета от гостей фестиваля.
Как никогда мы удивим мастерами народного творчества. Ожидается приезд в том числе 12 регионов России, Казахстана, Таджикистана. Мы ожидаем более 500 мастеров.
Гостей фестиваля ожидает обширная программа
А еще 135 торговых объектов развернутся на площадках фестиваля. К выставке сельхозтехники добавится экспозиция Geely. Товары с мерчем от Президента. Определится семья - победитель республиканского конкурса "Властелин села". А еще можно будет сделать селфи со звездами.
На малой концертной площадке, начиная с 12 часов дня, будет насыщенная программа на любой вкус: рок, детские исполнения, дискотека 80-90 с любимыми хитами. Сольный концерт Руслана Алехно. На гала-концерте на главной концертной площадке звездой концерта станет Елена Ваенга.
А еще площадка ДОСААФ. Можно будет покататься на лошадях. Шкловская земля в ожидании старта фестиваля.
Уже в субботу эта площадка оживет. С самого утра начнут работать торговые ряды, выставки, ярмарка. Организаторы обещают и в этот раз удивить гостей фестиваля.
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