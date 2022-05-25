Чем удивит зрителей Фестиваль национальных культур в Гродно?

Фестиваль национальных культур соберет букет из 31 цветка. Это новинка в презентации всех диаспор, которые примут участие в 13-м форуме в Гродно. Так, красочное шествие будет пестрить не только флагами государств, но и национальными цветками-инсталляциями: это и белорусский василек, и русская ромашка, и азербайджанский цветок граната. Нации единым потоком пройдут по пешеходной улице Советской. Сразу после - церемония открытия фестиваля. На фоне цветочного видеоконтента пройдет и гала-концерт. Его авторы объединят в дуэты артистов белорусской эстрады и представителей национальных диаспор. Премьера вечера - официальная песня фестиваля. Композиция от творческого дуэта Евгения Олейника и Анны Селук "Беларусь одна на всех".