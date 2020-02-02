Чем удивляет военпром. Есть ли выгода от отечественного производства стрелкового оружия и боеприпасов к нему

Добиться полной локализации, но сделать это эффективно. Так описал ближайшие планы по развитию производства стрелкового оружия и боеприпасов глава Госкомвоенпрома Роман Головченко. Ранее Александр Лукашенко отдал поручение не только создавать в стране собственные образцы вооружения и техники, но и освоить глубокую модернизацию уже имеющихся образцов.



По сути, в стране создана новая отрасль - производство стрелкового оружия и боеприпасов к нему. В первую очередь, это, конечно же, вопрос национальной безопасности, когда страна не зависит от поставок из-за границы, а сама способна при необходимости обеспечить себя всем необходимым для защиты собственных интересов.



Но есть и другая сторона медали. При умелом развитии отрасль может приносить серьезный доход. Уже изготовлены партии как оружия, так и боеприпасов, которые отправлены зарубежным заказчикам. По нашей информации, партнеры остались довольны результатами тестирования, и можно предположить, что коммерческие будущее у такого проекта есть.



Можно ли уже сейчас получить ощутимую выгоду от новой для Беларуси отрасли и чем удивляет отечественный военпром - отправился выяснять Александр Смирнов.



В цеху по производству оружия - полная стерильность

Первое, что бросается в глаза, - стерильность, в которой функционирует цех по производству оружия Скорее, он ассоциируется с медицинским центром, нежели предприятием военного назначения. Новое здание, оборудование и на выходе собственная продукция.

Процесс сборки хорошо знаком каждому, кто проходил воинскую подготовку. Но здесь не работают на скорость, главный критерий - качество. В итоге автомат получает внутреннюю комплектацию и привычный внешний вид.Сборка автомата производится из комплектующих поставщика-партнера. Однако ставка на выпуск собственного оружия семейства Калашникова оправдана -считают специалисты. Это мировой бренд, который производится во многих странах. У Беларуси также выкуплена лицензия и сертифицирована продукция.

В планах полная локализация выпуска белорусского автомата ВСК-100

Высокое качество - отличительная особенность белорусской продукции. К примеру, погрешность так называемой проходимости ствола - не более одной сотой миллиметра. Когда автомат проходит все необходимые проверки, получает товарный знак.

По сути, это лишь первый этап производства отечественного стрелкового оружия. Только часть отдельных деталей выпускается в Беларуси. Однако в планах полная локализация выпуска белорусского автомата ВСК-100. Калибр 7,62 выбран не случайно - к этому варианту склоняется все больше армейских подразделений по всему миру. Несколько партий уже отправлены заказчикам для тестирования. Отзывы положительные.

В единственномиспытательномцентре в Беларуси проводят весь спектр исследований боеприпасов

О необходимости наладить выпуск собственного стрелкового оружия и боеприпасов Глава государства заявил более двух лет назад. Это новый этап развития Вооруженных Сил. Поскольку в современно армии упор сделан на Силы специальных операций, а мировые тенденции склоняются к проведению гибридных войн, то и подразделения должны быть оснащены соответствующим образом.

Оружие без боезапаса практически бесполезно. Под Оршей уже функционирует сборочное производство. Импортное оборудование позволяет производить до нескольких тысяч патронов в час. Но одно дело -работать на склад, другое -зарабатывать деньги.

Здесь же, на производственном участке "Орша", функционирует единственный в своем роде испытательный центр в Беларуси.Уникальность лаборатории заключается в том, что в ней производят весь спектр исследований боеприпасов. Важную роль играет не только высокотехнологичное оборудование, к слову, закупленное в Италии, но и подготовка специалистов, а также специально разработанные методики. Испытательный центр не только сертифицирован в Беларуси, но выполняет работы по правилам и требованиям постоянной международной комиссии, а значит, путь на европейский рынок открыт.

Как пример -одна из партий в 5 миллионов спортивно-охотничьих патронов уже отправлена иностранному заказчику. Есть и другие заказы, но представители предприятия предпочитают по-военному хранить тайну. В это же время возможности физико-химической лаборатории, которая среди прочего занимается изучением порохов, позволяют продлить жизнь ракетным двигателям.

Более 100 восстановленных Р-27 поставили в Вооруженные Силы

Стоимость одной ракеты Р-27 порядка 900 тысяч долларов. Таких авиационных боеприпасов на списание остались, пожалуй, сотни. Но здесь им дают новую жизнь. Если боевая часть и сам двигатель в порядке, то вся аппаратная, то есть электронная часть, подлежит глубокому ремонту. Уже более 100 восстановленных Р-27 поставили в Вооруженные Силы, и работа продолжается. Экономию посчитайте сами. Что же касается более широких перспектив, то аналогичные боеприпасы используют многие страны, у которых на вооружении стоят самолеты Миг-29, Су-24 и Су-30. Это тоже потенциальный рынок.

На апрельзапланировано открытие цеха по выпуску противотанковых управляемых ракет

Сейчас на производственном участке "Орша" работает 150 человек. Но уже в апреле запланировано открытие нового цеха по выпуску противотанковых управляемых ракет. А это значит, что в Оршанском районе появится ещебольше рабочих мест и достойных зарплат. И это играет немалую роль в развитии целого региона.

Что же касается линейки стрелкового оружия, которое потенциально может выпускать отечественная оборонка, то она довольно широкая - от пистолетов и автоматов, до снайперских винтовок и крупнокалиберных карабинов. Многие образцы сейчас проходят тесты в спецподразделениях.