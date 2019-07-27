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Чем удивляют белорусы, которые вышли на пенсию, расскажем в это воскресенье в "Главном эфире"

Вопреки общественным стереотипам! Белоруски роскошного возраста завоевали призовые места на международном конкурсе красоты Miss Grand International. Из Итальянского города Пезаро 60-летняя Антонина Скурчаева вернулась с титулом "Первой вице-мисс".

Лариса Трофимович - участнице 72 года - удостоена звания "Второй вице-мисс" конкурса без возрастных ограничений. В состав жюри входили представители модельных агентств Парижа, Милана, Лондона.

Модельный бизнес, фигурное катание, тяжелая атлетика - чем еще удивляют белорусы, которые вышли на пенсию, расскажем в это воскресенье в "Главном эфире".

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