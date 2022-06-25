Чем удивят гостей и жителей Витебска в День города?

Витебск отмечает 1048-летие. Для жителей и гостей города подготовили множество праздничных локаций. На пешеходной улице Суворова развернется выставка-ярмарка народных мастеров "Витебский вернисаж". На площади Победы состоится грандиозный праздник для молодежи. Здесь пройдет велопробег, фестиваль-конкурс "Огонь молодежных талантов", будут работать интерактивные площадки с конкурсами и розыгрыши призов. Гостей праздника ждут также на чемпионате по парашютному спорту, мотоджимхане, турнире по пляжному футболу, шахматам, соревнованиям по спортивной рыбалке. Музеи города проведут бесплатные экскурсии, а Витебский зоопарк пригласит на прогулку. Красочным завершением сегодняшнего праздника станет гала-концерт с участием молодых исполнителей и фейерверк.