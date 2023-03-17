Чем важен для Беларуси транспортный коридор Север - Юг

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 17 марта провели телефонный разговор. В числе прочих тем главы государств обсудили перспективы строительства транспортного коридора Север - Юг, который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран, передает БЕЛТА.

Соответствующая тема поднималась и в ходе прошедшего 12-13 марта официального визита Александра Лукашенко в Иран. Беларусь намерена вместе с Ираном и Россией принять участие в развитии названного международного транспортного коридора. "Иранской стороне требуется сегодня построить порядка 180 километров железной дороги. И иранская сторона активно приступила к этой работе, чтобы закончить железнодорожный коридор Север - Юг в направлении порта Бендер-Аббас. Это тоже для нас важно, потому что, когда мы говорим о перевозке в Иране, мы говорим и о транзите через Иран в дальние страны. Это очень важный коридор, и мы договорились вместе его развивать", - рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

После переговоров президентов Беларуси и Ирана был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о международных автомобильных отношениях от 4 февраля 1998 года. "Это означает, что наши перевозчики, как и иранские, могут беспрепятственно осуществлять двусторонние перевозки", - пояснил глава ведомства.

Кроме того, 17 марта состоялась рабочая встреча начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова с начальником Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Сергеем Альмеевым. Стороны обсудили взаимодействие в сфере перевозок грузов по международному транспортному коридору Север - Юг. Было отмечено, что спрос на перевозки грузов в этом направлении с каждым годом возрастает. Увеличиваются объемы перевозимых грузов как по сухопутному маршруту коридора Север - Юг, так и с использованием портовой инфраструктуры Каспийского моря, прорабатываются новые эффективные транспортно-логистические схемы и условия перевозок. В этой связи состоялось обсуждение вопросов развития железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также дальнейших перспектив организации перевозок белорусской экспортной продукции в рамках международного транспортного коридора Север - Юг в условиях формирования белорусскими грузовладельцами новых транспортно-логистических схем транспортировки грузов.