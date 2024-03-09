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"Чем выше должность, тем больше ограничений" - как живется женщине-ректору БГУКИ
Внимание этой недели - женщинам. Особенное браво тем, кто успешно совмещает материнство с защитой интересов нашей страны. Они занимают должность руководителей в парламенте, на стратегических предприятиях и в высших учебных заведениях. Наталья Карчевская - ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств уже три года. Ежедневный шарм и стальные решения как пример окружающим. Наталья поделилась в эксклюзивном интервью о своих слабостях, также о послевкусии разговора с Президентом, мужественных женщинах и закрытых для белорусок дверях.
Настоящие женские эмоции Наталья Карчевская за рабочим столом не считает допустимым, хотя приходилось и поплакать. "Ты не можешь себе позволить то, что могут позволить себе люди молодые, которые еще только учатся, потому что ты понимаешь, что твои эмоции все равно транслируются дальше в коллектив и тем людям, которые за тобой. Поэтому чем выше должность, тем больше ограничений", - считает она.
Все ли двери открыты сегодня для женщин в Беларуси? Наталья Карчевская считает, что все же есть виды занятий, которыми не может заниматься женщина, например, связанные с переносом тяжестей. "Но это же природой заложено, что женщины - это женщины. Они производят на свет новых людей, и этот организм нужно беречь. Но когда наступает экстремальная ситуация, то женщины вместе с мужчинами и коня остановят, и в горящую избу войдут, если нужно будет спасти своих детей".
Президент, встречаясь с активами Белорусского союза женщин, в числе которого также есть и Наталья Карчевская, поприветствовал всех как сильных и мужественных женщин.
Поскольку женщины добиваются таких же успехов, как и мужчины, ответственность тоже должна быть такой же. "Поэтому, возможно, нельзя поддаваться где-то дополнительным эмоциям и в этом смысле вести себя мужественно. Но до этого Президент говорит о том, что мы должны оставаться такими, какие мы есть, чтобы создавать крепкие тылы для наших мужчин, - напомнила она. - Мужчины, к счастью, нас берегут. Это видно по тому, что к нам все-таки есть такое чуть более снисходительное отношение, возможно, в поиске более мягких слов каких-то для постановки задач, тем не менее задачи все равно ставят сложные, и их нужны решать".
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