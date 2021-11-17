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Чем закончилось противостояние безоружных беженцев и вооруженных польских силовиков на польском погранпереходе
Накануне ситуация на границе накалилась до предела. На польском погранпереходе развернулось настоящее противостояние безоружных людей и вооруженных польских силовиков.
Режим Дуды-Моравецкого продемонстрировал свое истинное лицо. Военнослужащие с польской стороны - при температуре ноль градусов - стали поливать беженцев водой с химическим раствором и бросать в них светошумовые гранаты. Ведь при такой погоде водометы применять официально запрещено.
На протяжении двух часов корреспонденты Белтелерадиокомпании вели прямую трансляцию происходящего на границе.
Для устрашения и психологического давления над головами беженцев на минимальной высоте кружил польский вертолет.
Такой жестокости мир еще не видел. В жидкость, которой людей поливал водомет, было добавлено ядовитое вещество, от которого у взрослых и детей затруднилось дыхание и появился кашель. Полиции была дана команда стрелять на поражение. Чудовищная бесчеловечность и зверство…
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