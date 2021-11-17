Чем закончилось противостояние безоружных беженцев и вооруженных польских силовиков на польском погранпереходе

Накануне ситуация на границе накалилась до предела. На польском погранпереходе развернулось настоящее противостояние безоружных людей и вооруженных польских силовиков.

Режим Дуды-Моравецкого продемонстрировал свое истинное лицо. Военнослужащие с польской стороны - при температуре ноль градусов - стали поливать беженцев водой с химическим раствором и бросать в них светошумовые гранаты. Ведь при такой погоде водометы применять официально запрещено.

На протяжении двух часов корреспонденты Белтелерадиокомпании вели прямую трансляцию происходящего на границе.

Для устрашения и психологического давления над головами беженцев на минимальной высоте кружил польский вертолет.