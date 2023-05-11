Чем заменить молоко при непереносимости лактозы

Дискомфорт и спазмы в животе, вздутие и диарея после употребления коровьего молока - симптомы, указывающие на непереносимость лактозы. Какими продуктами заменить этот напиток,рассказалаврач - диетолог-нутрициолог Инна Рожок. Советы специалиста публикует sb.by.



"Непереносимость молока, а именно лактозы, у взрослых - проблема достаточно распространенная. Зависит она от наследственной предрасположенности, места проживания и традиций употребления молока. Чаще, когда мы говорим о молоке, подразумеваем коровье. Но существуют продукты молока других животных, и людям с непереносимостью лактозы можно их употреблять", - отметила врач.



Отличной альтернативой коровьему молоку, по словам диетолога, является козье. "Прекрасный выход для людей, страдающих непереносимостью, - молоко без лактозы при сохранении вкуса и прочих свойств. Кисломолочные продукты также являются хорошей заменой. Это творог, сметана, йогурт, ряженка, айран, кефир и кумыс. Кокосовое, овсяное, гречневое и соевое молоко также можно употреблять вместо коровьего молока. Продукты похожи по вкусу, свойствам и составу", - подвела итог Инна Рожок.



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