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Чем занимаются беженцы в логистическом центре и как обустроились - А. Камович

Что сейчас происходит в логистическом центре? Напомним, спрятать там беженцев от холода и голода поручил наш Президент. Как обустроились там люди, чем занимаются - расскажет наш корреспондент Александр Камович(прямое включение).

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