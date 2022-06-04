Чем запомнился жителям Столина фестиваль "Вытокі" и какой город станет следующим на карте проекта?

Самый главный результат этого праздника - это здоровая консолидированная нация. Это все делается для того, чтобы показать, что мы можем. И чтобы мы воспитали в людях увлечения к спорту, физкультуре. Можно сказать, что если мы сызмальства заложим это здоровое увлечение, то все у нас будет хорошо.

Большой праздник спорта сегодня прошел в Столине - второй день фестиваля "Вытокі". На главной площади города развернулись 30 локаций. Любой желающий мог попробовать свои силы в гребле, баскетболе, хоккее и не только. Тот, кто посетил все локации, получил подарок.Яркий олимпийский квест прошла и корреспондентАТНГорящие глаза, задор и спортивный интерес. На фестивале "Вытокі" каждый найдет применение своим талантам. Борьба, гребля, шахматы, гандбол - чтобы обойти все локации, нужно несколько часов. И на каждой площадке максимум интерактива. Второй фестивальный день в Столине открыли впечатляющим флешмобом в воздухе: парашютисты развернули в небе национальный флаг Беларуси.Устремляясь к спортивным вершинам,белорусы не забывают о прошлом. Особенно о его трагических страницах. Урочище Стасино - одно из центральных памятных мест Столина. В годы Великой Отечественной войны на этом месте были расстреляны 12,5 тысячи мирных жителей. Огромный котлован стал братской могилой для взрослых и детей. В память о невинных жертвах фашизма к мемориалу возложили алые розы.