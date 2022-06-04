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Чем запомнился жителям Столина фестиваль "Вытокі" и какой город станет следующим на карте проекта?
Большой праздник спорта сегодня прошел в Столине - второй день фестиваля "Вытокі". На главной площади города развернулись 30 локаций. Любой желающий мог попробовать свои силы в гребле, баскетболе, хоккее и не только. Тот, кто посетил все локации, получил подарок.
Яркий олимпийский квест прошла и корреспондентАТН Мария Тройнич.Горящие глаза, задор и спортивный интерес. На фестивале "Вытокі" каждый найдет применение своим талантам. Борьба, гребля, шахматы, гандбол - чтобы обойти все локации, нужно несколько часов. И на каждой площадке максимум интерактива. Второй фестивальный день в Столине открыли впечатляющим флешмобом в воздухе: парашютисты развернули в небе национальный флаг Беларуси.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Самый главный результат этого праздника - это здоровая консолидированная нация. Это все делается для того, чтобы показать, что мы можем. И чтобы мы воспитали в людях увлечения к спорту, физкультуре. Можно сказать, что если мы сызмальства заложим это здоровое увлечение, то все у нас будет хорошо.
Устремляясь к спортивным вершинам,белорусы не забывают о прошлом. Особенно о его трагических страницах. Урочище Стасино - одно из центральных памятных мест Столина. В годы Великой Отечественной войны на этом месте были расстреляны 12,5 тысячи мирных жителей. Огромный котлован стал братской могилой для взрослых и детей. В память о невинных жертвах фашизма к мемориалу возложили алые розы.
Гоночный грузовик приехал на фестиваль "Вытокі"
Историческая память, региональные и национальные бренды - Беларусь гордится своими достижениями. И одно из них - спортивные успехи. Среди ярких локаций ее невозможно не заметить. Эта машина помогала белорусскому экипажу всходить на пьедесталы гоночных соревнований - таких, как "Дакар" и "Шелковый путь". Гости и участники фестиваля смогли получить автограф и пообщаться с пилотами экстра-класса. А еще посидеть в кабине гоночного грузовика.
Сергей Вязович, пилот экстра-класса, руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто":
Проявить ловкость и меткость можно было на тридцати локациях. А на площадке Белагропробанка растили финансовых чемпионов страны. Уже много лет компания несет миссию социально ответственного бренда: поддерживает благотворительные проекты и спортсменов. Для маленьких гостей устроили конкурсы, флешмоб и танцы.
Николай Климахович, начальник отдела региональной дирекции по Брестской области ОАО "Белагропромбанк":
Оксана Рысько, жительница г. Столина:
О главной цели проекта "Вытокі"
Главная цель проекта "Вытокі" - продвижение спорта, здорового образа жизни, а также региональных и национальных брендов. Знакомство с видами спорта проходит в игровой форме: гостям предложили поучаствовать в олимпийском квесте. Тот, кто побывал на всех тридцати площадках, получил подарки.
Татьяна Ярошевич, жительница г. Столина:
В прошлом году к фестивалю "Вытокі" присоединились сто тысяч человек в шести городах Беларуси. Нынешний сезон обещает стать еще более масштабным. Следующим местом, который подхватит эстафету спортивно-культурного фестиваля, станет Новогрудок. Праздник "Вытокі" там пройдет 17-18 июня.
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