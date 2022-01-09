ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Волонтеры Союза молодежи - о самых запоминающихся событиях 2021 года

Год добрых дел. Помощь беженцам на границе, забота о пожилых во время пандемии, работа на масштабной всебелорусской стройке. Каким запомнится 2021-й волонтерам Союза молодежи - в сюжете Юлии Хмель. Подробности в видео.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все