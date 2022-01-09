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Волонтеры Союза молодежи - о самых запоминающихся событиях 2021 года
Год добрых дел. Помощь беженцам на границе, забота о пожилых во время пандемии, работа на масштабной всебелорусской стройке. Каким запомнится 2021-й волонтерам Союза молодежи - в сюжете Юлии Хмель. Подробности в видео.
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