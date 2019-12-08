Чем запомнится уходящая неделя - сегодня в "Главном эфире"

О будущем Союзного государства и шагах развития объединения. Итоги переговоров в Сочи. Сегодня в

. А также чем еще запомнится уходящая неделя.

Сплав опыта и молодости в седьмом созыве белорусского парламента.День открытых идей в законодательных стенах.

От сессии до сессии чем живут новые депутаты. Светлана Лукьянюк взвесила в "Главном эфире".

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Отношения высочайшего полета к настоящему, прошлому и будущему.

Все дорожные карты ведут в Сочи.

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