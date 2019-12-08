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Чем запомнится уходящая неделя - сегодня в "Главном эфире"
О будущем Союзного государства и шагах развития объединения. Итоги переговоров в Сочи. Сегодня в
. А также чем еще запомнится уходящая неделя.
Сплав опыта и молодости в седьмом созыве белорусского парламента.День открытых идей в законодательных стенах.
От сессии до сессии чем живут новые депутаты. Светлана Лукьянюк взвесила в "Главном эфире".
.
Отношения высочайшего полета к настоящему, прошлому и будущему.
Все дорожные карты ведут в Сочи.
. Экономические переговоры президентов из края магнолий - только у нас.
. Как дар дарить стал национальной традицией. Светлый сюжет, понятный любому.
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