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Чем жили эту неделю - в рубрике "Итоги недели"

Традиционно в субботу подводим главные итоги недели в "Панораме". Акценты были на внутренней повестке. Принят указ о садоводческих товариществах, пересмотрены результаты централизованного экзамена.

А накануне Президент подписал документ, который касается здоровья каждого - распоряжение "О повышении эффективности работы системы здравоохранения". Чем еще жили эту неделю? Рубрика Юлии Алферовой.

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