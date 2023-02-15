Чем живет белорусская молодежь и какие вопросы ее больше всего волнуют?

Раньше где-то в разговорах между собой обсуждали политику, и не было возможности в таком большом количестве поучаствовать в диалоговых площадках, высказать свое мнение, задать интересующие вопросы. Сейчас с появлением таких диалоговых площадок, которые проходят буквально каждый день в разных уголках нашей страны, появилась возможность не копить в себе, не оставлять на уровне бытовых разговоров, рассказывать даже сенаторам о том, какие у молодежи есть идеи, которые можно реализовать.

Станислав Краско, студент БГУ