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Чем живет белорусская молодежь и какие вопросы ее больше всего волнуют?
Информационно-просветительский проект "Зачетный разговор" продолжает курсировать по вузам Беларуси. 15 февраля такой нестандартный диалог состоялся в Белорусском государственном университете. Молодежь активно подключилась к обсуждению военно-политической обстановки у наших границ.
Говорили также о национальной безопасности, гражданско-патриотическом воспитании, поддержке молодежи и создании семьи. Среди спикеров Вадим Гигин, председатель РГОО "Белорусское общество "Знание". Он подчеркнул: сейчас взгляды молодых людей меняются, поэтому крайне необходима обратная связь, тогда возникнет и доверие.
Взгляды любого из нас эволюционируют, они развиваются. Я видел много и не очень молодых людей, которые переоценили свое поведение в 2020 году. Они поняли, что какие-то эмоциональные всплески ими просто манипулировали. Но людям нужно некое психологическое обоснование, нужен разговор, нужна беседа, им нужно общение для того, чтобы сформулировать свою точку зрения до конца на конкретном этапе.
Нужно говорить столько, сколько есть вопросов, чтобы раскрыть все темы. Не должно быть рамок, не должно быть ограничений, присутствие администрации учреждений не должно никак смущать участников, чтобы задать какой-то либо вопрос, поинтересоваться, озвучить свою критику, считает Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси.
"Этот формат должен продолжаться, чтобы молодежь понимала наш посыл, мы приходим пообщаться на равных, то есть устроить такой зачетный разговор. Зачетный не в плане, что зачет, а зачетный в плане того, что интересно на равных среди ровесников, профессионалов, среди своих сокурсников", - пояснил он.
Раньше где-то в разговорах между собой обсуждали политику, и не было возможности в таком большом количестве поучаствовать в диалоговых площадках, высказать свое мнение, задать интересующие вопросы. Сейчас с появлением таких диалоговых площадок, которые проходят буквально каждый день в разных уголках нашей страны, появилась возможность не копить в себе, не оставлять на уровне бытовых разговоров, рассказывать даже сенаторам о том, какие у молодежи есть идеи, которые можно реализовать.
К слову, такие диалоги пройдут во всех вузах и колледжах республики. За три месяца студенты и учащаяся молодежь пообщаются с лидерами мнений - журналистами, политологами, руководителями, депутатами. В дальнейшем этот информационно-просветительский проект может стать традицией.
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