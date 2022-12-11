Чем живет медицинская отрасль в отдаленных регионах

Пока осваиваем высокие технологии и боремся с пандемией - сама жизнь указывает на пробелы. Во всей отрасли здравоохранения или отдельных районах предстоит разобраться мобильной группе, ее создадут по поручению главы государства. Скоро проверят выборочно, как и кого лечат.

А пока с теми, кто идет за помощью не в крупные столичные РНПЦ, а деревенские амбулатории и районные поликлиники, пообщалась наш корреспондент Юлия Алферова.

Экзамен, урок или встряска для всей отрасли - как сегодня не оценивай пандемию COVID-19 - справились! По всей стране количество заболевших исчисляется парой процентов. Да и цифры вакцинации превысили 70 % населения. И вклад тут не только столичных РНПЦ и областных центров.

Разделяли потоки пациентов, хозспособом защищали здоровых от больных и делили прием на двоих. В небольшой амбулатории деревни Красное - два врача общей практики. В одной очереди и старики, и дети. Если надо, и анализы возьмут на месте. В город - разве что за высокими технологиями.

Качество, что равно техника и кадры - это основополагающее. Но прежде медицина должна быть доступной. Объективно КТ и МРТ должны быть не в каждой деревне, а вот доктор, к которому и с простудой, и невралгией, объективно, "то, что доктор прописал". И такие врачи общей практики сегодня узнали - есть почти в каждой деревне - пускай в стационарной или выездной амбулатории.

Это в крупных больницах, где штат позволяет, можно выдохнуть, когда среди пациентов лишь небольшой подъем ОРВИ, рассказывает сельский врач Екатерина Дерута. В таком пункте руку приходится держать на пульсе - обслуживают две деревни в 3 тыс. человек.





Сейчас небольшой подъем ОРВИ, поэтому сейчас в основном пациенты с такими жалобами. Но также приходят и с сахарным диабетом, и гипотонической болезнью, с болями в спине. Екатерина Дерута, врач общей практики Красненской амбулатории

Выезжают и на дом - туда, откуда старикам сложно добраться. В помощь - мобильные медицинские пункты. Их становится больше, уже несколько сотен по стране. Новинка в последние годы помогла сделать медицинскую помощь практически равнодоступную как для сельских, так и городских жителей. А что до высоких технологий, то их тоже с уровня областного пусть не быстро, но верно, спускают в районки. В стране с десяток межрайонных центров. Они помогают разгружать областные больницы, и таких нужно больше. Не новых строить, а имеющиеся медучреждения наполнять современной техникой. А еще закреплять кадры там, куда молодежь пока едет неохотно. На это обратил внимание глава государства во время совещания с министром и ответственными за здоровье людей. Пока осваиваем высокие технологии и боремся с пандемией - сама жизнь указывает на пробелы. Они во всей отрасли или отдельных районах - предстоит разобраться мобильной группе, ее создают по поручению главы государства.

Готовы - ответ министра профильного ведомства.

Любой пациент, который поступает по экстренной помощи, для нас это как раз та система проверки жизнью. Поэтому работает 24/7 почти большинство наших учреждений, ну за исключением амбулаторных, поэтому эта готовность априори должна быть обеспечена. Конечно, остаются учреждения здравоохранения, которые требуют приложения усилий - не в плане превращения их во дворцы, но в плане приведения их в нормальное состояние для нахождения там пациентов для оказания качественной медицинской помощи. Со всеми губернаторами и Минском у нас проработаны эти планы, и это будет выполнено. Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси

Технологии - хорошо. Но без кадров - деньги впустую. Врачей готовят и выпускают каждый год, хорошо выстроена и система наставничества в самих больницах. Вопросов больше с закрепляемостью, и речь не только про молодых специалистов. В той же деревне Красное, например, штат собрали из местных, а вот городские приезжают разве что на "разовый" осмотр. Хорошо врачей поддержали во время пандемии. Опыт трансформируют и в жизнь "без ковида".

Конечно те, кто работал круглые сутки с ковидными пациентами, получали ощутимую помощь. Сейчас поменялась система распределения надбавок этих, но в целом имеется значительный рост заработной платы среди врачебного персонала, среднего персонала и что особенно отрадно, рост имеется среди младшего персонала. Иван Лужинский, заместитель главврача Молодечненской ЦРБ

Молодой педиатр Вика - не целевик, но в Молодечно распределение после вуза выбирала целенаправленно. Местная. Это основной критерий в принятии решения. И так у большинства, говорит вчерашний интерн, тем, кому на местах помогли с жильем, как правило, обживаются и остаются.





Самое главное, для того чтобы молодого специалиста обеспечить жильем, тяжело когда с зарплаты хочется что-то купить, а жилья нет. В нашей ЦРБ жилье предоставляется, и это большой плюс для того, чтобы молодой специалист остался там, куда распределен. Виктория Пачковская, врач-педиатр детской больницы Молодечненской ЦРБ

Подобные межрайонные центры - золотая середина. Жить и не так дорого, как в столице, и оборудование обновляют регулярно. В Молодечненской районной хорошо добавили еще с первой волной коронавируса и кислородных точек, и ИВЛ, функционирует МРТ, три компьютерных томографа.

В прошлом году освоили и операции ангиографического профиля. Впрочем, и для регионов это уже не диковина. Только в Минской - в регионах три. Не по одному в каждой области. Оснастили межрайонные центры - такие призваны сделать помощь доступнее и ближе к дому. Тех, кто болен, говорят врачи, тут не делят на угодных и "не"- сердце лечат и начальникам, и трактористам. Спросили у пациента, действительно приехал из глубинки и никаких преград к здоровью.

Что не говори, в регионе создали условия для лечения самых распространенных патологий, в том числе и детских. Есть и перинатальный центр, выхаживают малышей с массой от кило восемьсот и тех, что родились с сопутствующими заболеваниями. Лишь в экстренной ситуации просят помощи столичных коллег, хотя все больше сами помогают тем, кто оснащен поскромнее.

Сугубо детская реанимация, у нас работают специалисты, которые оказывают помощь детскому населению, в то же время в Воложинской ЦРБ, в той же Мядельской ЦРБ, Вилейской ЦРБ, куда мы выезжаем, в других анестезиологи-реаниматологи работают со взрослым населением, а детское население - это большая специфика и оснащены мы лучше в плане оказания помощи детского населения. Аппаратура у нас предназначена для оказания помощи детскому населению. Игорь Рудницкий, врач-анестезиолог-реаниматолог детской больницы Молодечненской ЦРБ

Выезжать по району приходится немало и узким специалистам. В эти дни прием в поликлинике прерывают. Но даже с учетом такой занятости, сами пациенты говорят, что попасть к врачу не проблема.