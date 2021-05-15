Чем живет Минская область и как работает в пандемию, расскажет Александр Турчин в проекте "Вопрос номер один"

Как помочь фермеру выпускать штучный зеленый товар? А также экотренды в других сферах. Когда предложим свой электрокар и когда появится первый комплекс в столичном регионе полностью на чистой энергии? Чем еще живет Минская область и как работает в пандемию, и причем здесь политика?

