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Чем живет рынок недвижимости страны в условиях мировой экономической неопределенности
В частных разговорах девелоперы жилой недвижимости отмечали, что сразу после нефтевалютных колебаний произошел определенный всплеск активности в бюджетном сегменте. Тогда потенциальные покупатели ускорили принятие решения о покупке, чтобы не потерять свои сбережения. Но с начала марта активность на рынке недвижимости замедлялась, и к апрелю продажи во всех сегментах существенно снизились. Чем живет рынок недвижимости страны в условиях мировой экономической неопределенности сегодня?
Об этом мы спросили заместителя гендиректора Национального кадастрового агентства Госкомимущества Дмитрия Ритвинского (видео).
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