А вот одним из самых ярких примеров межрегионального сотрудничества двух стран может стать Иркутская область. Пока товарооборот с этим российским регионом не cамый большой - почти 80 млн долларов, но уже третий год у него хорошая динамика. Только с начала 2018 взаимные поставки стали объемнее в два раза.

Нашу страну с Иркутской областью связывают не только узы экономические, но и крепкие родственные связи. Сегодня в Прибайкалье проживают около 50 000 выходцев из синеокой. И о своих корнях они не забывают. В Сибири даже есть целая белорусская деревня!

Национальные песни, обряды и традиции там бережно собирают и обязательно знакомят с ними туристов. Чем живут белорусские сибиряки и как заводятся сибирские "Беларусы", узнала Виктория Антоненкова.

Белорусы удивляют национальным колоритом за 6 000 километров от родины. Окруженная лесом, недалеко от Иркутска приютилась деревня Тургеневка. Сегодня здесь проживают более полутысячи человек. Многие из них - потомки переселенцев из Гродненской губернии. После столыпинской реформы крестьяне ехали в Сибирь за лучшей долей. И если в начале прошлого века на улицах деревни белорусская речь звучала повсеместно, сегодня это редкость, а вот песни "на мове" - традиция вечная.

Ольга родилась и выросла в России, однако считает себя белоруской. В 1909 году покорять Сибирский край из нынешней Брестской области приехали ее прапрадеды. Однако до сих пор в семье девушки живы белорусские традиции. Ольга собирает фольклор, поет народные песни и собственноручно изготавливает национальные костюмы для всего белорусского клуба "Крывiчы", где она и руководитель, и артист, и преподаватель. В объединении много детей, ведь именно им предстоит сохранить память о своих корнях и передать ее следующим поколениям.

Белорусская культура на бурятской земле - в Сибири - такой диковинкой решили удивлять туристов. Идею полтора года назад реализовал новый глава деревни Виктор Синкевич. Его предки были среди основателей поселения, а потому кому, как не ему, знать, что показать гостям. Для тех, кто интересуется историей, - один из лучших в области этнографических музеев, где собраны старинная домашняя утварь и воссоздан быт белорусских крестьян. Для любителей культуры - танцевальные и песенные ансамбли, сезонные народные праздники. А гастротуристов угощают традиционными блюдами и домашними фермерскими продуктами.

Как и 100 лет назад, в Тургеневке труд на земле занимает особое место. И несмотря на то что многие жители работают в городе, почти у каждой семьи есть свое хозяйство и свой "Беларус". Всего в деревне около 20 наших тракторов, а выбирают их, потому что привыкли именно к этой технике. У Василия Поздняковича участок в 30 гектаров и 2 трактора только для собственного пользования. А на вопрос, почему покупали именно "Беларуса", отвечает коротко: доверяю.

К слову, корни у Василия белорусские. Его мама Антонина Демьяновна родилась уже в Сибири, а вот ее бабушки и дедушки приехали из-под Пружан. Плодородные земли, а здесь каждой семье давали по 10 гектаров, освобождали от леса, а из поваленных деревьев затем складывали вот такие избы. Даже в детстве, вспоминает Антонина Демьяновна, работали очень тяжело. И все друг другу помогали. Ведь в одиночку в Сибири не выжить.