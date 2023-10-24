ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Чем живут и что волнует белорусских пенсионеров, рассказали в Институте социологии НАН Беларуси

Забота о здоровье, активный образ жизни, чтение книг и газет и, конечно, дача. Чем живут и что волнует наших пенсионеров, узнал Институт социологии НАН Беларуси. Опрошено более 600 людей старше 58-ми лет, проживающих в столице, областных центрах, районных городах и деревнях.

Традиционно сад, огород, просмотр телевизора, чтение и прогулки на свежем воздухе - основной досуг пожилых людей. Как показал опрос, забота о здоровье для белорусских пенсионеров является одним из главных жизненных приоритетов. При этом каждый второй опрошенный называет его средним, а каждый четвертый хорошим. На плохое состояние здоровья указали около 19 % респондентов.

Каждый второй пенсионер соблюдает рекомендации врача. А свыше 45 % опрошенных предпочитают вести активный образ жизни, треть внимательно следит за питанием и регулярно проходит диспансеризацию. Одной из серьезных социальных угроз в жизни современных пенсионеров является мошенничество. Как показало исследование, с ним сталкивались более 43 % респондентов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все