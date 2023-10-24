Чем живут и что волнует белорусских пенсионеров, рассказали в Институте социологии НАН Беларуси

Забота о здоровье, активный образ жизни, чтение книг и газет и, конечно, дача. Чем живут и что волнует наших пенсионеров, узнал Институт социологии НАН Беларуси. Опрошено более 600 людей старше 58-ми лет, проживающих в столице, областных центрах, районных городах и деревнях.

Традиционно сад, огород, просмотр телевизора, чтение и прогулки на свежем воздухе - основной досуг пожилых людей. Как показал опрос, забота о здоровье для белорусских пенсионеров является одним из главных жизненных приоритетов. При этом каждый второй опрошенный называет его средним, а каждый четвертый хорошим. На плохое состояние здоровья указали около 19 % респондентов.